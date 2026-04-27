Haushalt 2027 - SPD-Flucht vor der Wirklichkeit

Der Koalitionskrach steht vor der Eskalation. Denn die SPD will noch mehr Schulden machen, um bloß keine harten Entscheidungen treffen zu müssen. Doch diese Weigerung, politische Verantwortung zu übernehmen, ist feige und rückgratlos.