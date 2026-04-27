- SPD-Flucht vor der Wirklichkeit
Der Koalitionskrach steht vor der Eskalation. Denn die SPD will noch mehr Schulden machen, um bloß keine harten Entscheidungen treffen zu müssen. Doch diese Weigerung, politische Verantwortung zu übernehmen, ist feige und rückgratlos.
Die Dinge sind selten so, wie sie scheinen. In der Politik gilt dies häufiger als in anderen Bereichen des Lebens. Und Lars Klingbeil liefert dafür gerade ein Lehrstück ab. Der Bundesfinanzminister und SPD-Vorsitzende kündigte nämlich an, härter gegen Steuerbetrug vorgehen zu wollen und „Kriminelle“ nicht länger davonkommen zu lassen. „Ich will, dass eine Selbstanzeige nicht mehr generell zur Straffreiheit führt“, sagte er jüngst der Funke Mediengruppe. Die Milliardenschäden durch Steuerbetrug gingen „zulasten von uns allen“.
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