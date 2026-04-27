Lars Klingbeil
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) / picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Haushalt 2027 SPD-Flucht vor der Wirklichkeit

Der Koalitionskrach steht vor der Eskalation. Denn die SPD will noch mehr Schulden machen, um bloß keine harten Entscheidungen treffen zu müssen. Doch diese Weigerung, politische Verantwortung zu übernehmen, ist feige und rückgratlos.

VON CARSTEN KORFMACHER am 27. April 2026 5 min

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Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

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Die Dinge sind selten so, wie sie scheinen. In der Politik gilt dies häufiger als in anderen Bereichen des Lebens. Und Lars Klingbeil liefert dafür gerade ein Lehrstück ab. Der Bundesfinanzminister und SPD-Vorsitzende kündigte nämlich an, härter gegen Steuerbetrug vorgehen zu wollen und „Kriminelle“ nicht länger davonkommen zu lassen. „Ich will, dass eine Selbstanzeige nicht mehr generell zur Straffreiheit führt“, sagte er jüngst der Funke Mediengruppe. Die Milliardenschäden durch Steuerbetrug gingen „zulasten von uns allen“.

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Urban Will | Mo., 27. April 2026 - 16:25

weil sie sozialistische Politik machen. Die SPD steht nicht umsonst irgendwo bei 13%. Sie ist ein verlotterter, dieses Land hassender, es ausbluten wollender Sauhaufen. Mehr kann man zu dieser Partei nicht mehr sagen (jetzt setzt wohl wieder die CICERO-Mimosen-Zensur ein). Und deshalb ist sie am Verschwinden. Besser heute als morgen, aber ein bisschen wird es wohl noch dauern.

Greifen Sie endlich diejenigen an, die sich diesen Sozialisten auf Gedeih und Verderb unterworfen haben. Greifen Sie endlich diesen Kanzler an, der immer noch sagt: nur mit der SPD. Greifen Sie endlich diese vermaledeite Brandmauer an, die nun schon seit Jahren jegliche politische Weiterentwicklung in diesem Lande verhindert und die seitens der Union noch immer hochgehalten wird wie eine Monstranz.
Es ist die Union, zum Kuckuck nochmal, der wir all das zu verdanken haben, was dieses Land kaputt macht.
Es muss jetzt endlich die Wende her und bevor es der CICERO kapiert, kapieren es hoffentlich die Wähler.

Was das Thema "neue Schulden" betrifft, werden sich die Schwarzen von der kleineren SPD wieder über den Tisch ziehen lassen. Es wird alles dem Machterhalt untergeordnet. Dieser Kanzler lässt sich seinen Lebenstraum (Kanzlerschaft) wegen solch schnöder Themen nicht nehmen. Insofern trifft die Einordnung des Autors, die SPD einer Drückebergerpolitik mit Feigheit und Verantwortungslosigkeit zu bezichtigen, in gleichem Maße die CDU/CSU-Fraktion. Wir werden miserabel regiert.

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