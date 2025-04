Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

Im Jahr 2003 riefen die Ökonomen Michael Dooley, David Folkerts-Landau und Peter Garber in einem einflussreichen Artikel ein „Bretton-Woods II“-System der Wechselkurse aus. Wie im ursprünglichen, von 1944 bis 1971 bestehenden Bretton-Woods-Währungssystem würden wichtige Schwellenländer wie China ihre Wechselkurse an den US-Dollar koppeln. Damit wären sie in der Lage, ihre Industrien durch hohe Exportüberschüsse mit den USA zu entwickeln. Im Gegenzug würden sie Kapital aus den USA importieren und den USA hohe außenwirtschaftliche Defizite erlauben. Im Jahr 2006 prägten der Historiker Niall Ferguson und der Ökonom Moritz Schularick dafür den Begriff „Chimerica“. China und die USA wären eine Symbiose. Während China spart und seine überschüssigen Güter in die USA exportiert, würden die USA mehr konsumieren als produzieren und die Lücke mit Güterimporten aus China füllen. Finanziert würde diese Beziehung mit Chinas massivem Kauf von US-Staatsanleihen.

Zu dieser Zeit habe ich die chinesisch-amerikanische Symbiose als Lösung des von Karl Marx identifizierten Problems der Überproduktion im Zuge der Industrialisierung im kapitalistischen England interpretiert. Bei Marx wandern die durch die Mechanisierung überflüssig gewordenen Landarbeiter in die Städte, wo sie in der Industrie beschäftigt werden. Die Produktivität steigt sowohl in der Landwirtschaft als auch im verarbeitenden Gewerbe. Aber da die Löhne gedrückt bleiben, solange die Abwanderung vom Land anhält, kommt es zu Überproduktion und Unterkonsum. Ruinöse Konkurrenz unter den Unternehmen verringert die Löhne weiter, die Arbeiter verelenden, und es kommt schließlich zur Revolution des Proletariats.

Von der Symbiose profitierten beide Seiten

Marx Prognose erwies sich schon im Falle Englands als falsch. Auswanderung in die Kolonien verringerte den Druck auf den Arbeitsmarkt, und die Entstehung von Gewerkschaften wirkte dem Verfall der Löhne entgegen. Im Falle Chinas war „Chimerica“ das Sicherheitsventil, welches das kommunistische Regime – in einer Ironie der Geschichte – vor der marxistischen Revolution bewahrte.

Von der Symbiose profitierten beide Seiten. Im Zuge der Industrialisierung wuchs China zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt, während die USA einfachere Güter im Tausch gegen Staatsanleihen importieren konnten. Das half den amerikanischen Konsumenten und erlaubte den Unternehmen, ihre Ressourcen auf die Entwicklung von Spitzentechnologie zu konzentrieren. Doch es gab auch Verlierer aus dieser Symbiose. Jobs in den älteren Industriezweigen wanderten aus den USA ab. Und nur wenige dadurch freigesetzte Industriearbeiter schafften den Aufstieg in die Wissensökonomie. Viele mussten sich mit schlecht bezahlten Ersatzjobs in einfachen Dienstleistungsgeschäften begnügen oder wurden langfristig arbeitslos. Familien wurden zerrüttet und der Drogenkonsum stieg.

In seiner zu einem Weltbestseller gewordenen Autobiografie „Hillbilly Elegy“ schildert US-Vizepräsident J.D. Vance die Lebensumstände dieser Verlierer der Globalisierung. Obwohl Donald Trump aus einer reichen New Yorker Familie stammt und anders als sein Vizepräsident mit den Globalisierungsverlierern nichts gemein hat, hat er diese von anderen Politikern lange vernachlässigte (und von Hillary Clinton „erbärmlich“ genannte) Gruppe als Wählerpotenzial entdeckt und für sich erschlossen. Sein Ziel ist es, mit einer aggressiven Zollpolitik die verlorenen Jobs in der Industrie zurückzuholen. Im Fokus stehen dabei folgerichtig China und die Zerstörung von „Chimerica“. Dabei spielt auch eine Rolle, dass sich China vom Partner in der Symbiose zum Wettbewerber der USA um die Weltmacht entwickelt hat.

Finanzmärkte und Unternehmer setzen Trump Grenzen

Mit der Rückabwicklung von „Chimerica“ und dem Versuch einer „De-Globalisierung“ stößt Trump jedoch an seine Grenzen. Die Finanzialisierung der US-Wirtschaft ist zu weit entwickelt, und die USA sind als Spinne im Netz des globalen Finanzsystems zu tief verankert, als dass Trumps Programm der Reindustrialisierung ohne große Verwerfungen verwirklicht werden könnte. Angesichts der industriellen Verflechtung und der Gläubiger-Schuldner-Beziehung zwischen China und den USA ist auch eine abrupte Beendigung der chinesisch-amerikanischen Symbiose kaum möglich.

Wäre Donald Trump ein Politiker vom Schlage Josef Stalins oder Mao Tse-Tungs, würde er sein Vorhaben ohne Rücksicht auf Verluste durchpeitschen, auch wenn es die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft in den Ruin stoßen würde. Doch davor schreckt er zum Glück zurück. Als der für das globale Finanzsystem lebenswichtige Markt für US-Staatsanleihen ins Wanken geriet, setzte er die von ihm verkündeten „reziproken“ Zölle für 90 Tage aus. Und als die volle Tragweite seiner Strafzölle auf Importe aus China sichtbar wurde, nahm er Smartphones, Computer und einige andere elektronische Produkte von diesen Zöllen aus.

Allerdings wäre es verfrüht, zu erwarten, dass Trump sein Projekt der Zerstörung „Chimericas“ und der De-Globalisierung nun schnell aufgeben würde. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird er seine Grenzen weiter austesten. Diese werden ihm nicht nur von seiner Beliebtheit bei den Wählern, sondern auch von den Finanzmärkten und den Unternehmern gesetzt, die seine politische Karriere finanziell unterstützt haben und weiter unterstützen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Gruppe, die man mit den „Robber Barons“, den Industriemagnaten Ende des 19. Jahrhunderts, vergleichen könnte, tatenlos zusehen wird, wie die erratische Politik Trumps ihre Geschäfte ruiniert. Schlussendlich dürften daher die Finanzmärkte und die neuen „Robber Barons“ Donald Trump einhegen. Bis dies so weit ist, bleibt jedoch die Unsicherheit groß und die Volatilität der Finanzmärkte hoch.