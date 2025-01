Die fränkische Bundestagsabgeordnete meinte das wahrscheinlich sogar ernst. Denn was Knott vorher erzählt hatte, dass sein bayerisches Kraftwerk Isar 2 zu den drei besten der Welt zählte und von seinen Mitarbeitern bis zuletzt in einem Topzustand gehalten wurde, war für die Grüne wohl überraschend. Einblick in diese Branche haben Mitglieder der Anti-Atom-Partei in aller Regel nämlich nicht. Daher fiel es ihnen umso leichter, sie zu zerstören.