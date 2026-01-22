- Mercosur: Die Masken sind gefallen
Eine Abstimmung zu Mercosur im EU-Parlament wird zum finalen Akt der Selbstentlarvung. Drei Dinge sind nun gewiss: Die Brandmauer ist tot. Die AfD ist keine wirtschaftsliberale Partei. Und mit Linksgrünen ist kein Staat zu machen.
Nur selten entfaltet ein einzelner parlamentarischer Akt die Kraft, politische Erzählungen und Selbstbilder quer durch das Parteienspektrum gleichzeitig zu erschüttern. Doch genau das ist in dieser Woche geschehen. Konkret geht es um eine Abstimmung im Europäischen Parlament, in der das EU-Freihandelsabkommen mit den Ländern des südamerikanischen Staatenbunds Mercosur vorläufig gekippt wurde. Eine knappe Mehrheit von 334 zu 324 Abgeordneten stimmten bei elf Enthaltungen dafür, das Abkommen zuerst dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Überprüfung vorzulegen. Es ist unklar, wie lange dieser Prozess dauert. Durch den Parlamentsbeschluss wird das Mercosur-Abkommen mit Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay erheblich verzögert.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.