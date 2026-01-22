Abstimmungsergebnis im EU-Parlament
334 Abgeordnete stimmten dafür, das Mercosur-Abkommen am EuGH überprüfen zu lassen / picture alliance / MAXPPP | Jean-Marc LOOS

Grüne, AfD, Brandmauer Mercosur: Die Masken sind gefallen

Eine Abstimmung zu Mercosur im EU-Parlament wird zum finalen Akt der Selbstentlarvung. Drei Dinge sind nun gewiss: Die Brandmauer ist tot. Die AfD ist keine wirtschaftsliberale Partei. Und mit Linksgrünen ist kein Staat zu machen.

VON CARSTEN KORFMACHER am 22. Januar 2026 7 min

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

Nur selten entfaltet ein einzelner parlamentarischer Akt die Kraft, politische Erzählungen und Selbstbilder quer durch das Parteienspektrum gleichzeitig zu erschüttern. Doch genau das ist in dieser Woche geschehen. Konkret geht es um eine Abstimmung im Europäischen Parlament, in der das EU-Freihandelsabkommen mit den Ländern des südamerikanischen Staatenbunds Mercosur vorläufig gekippt wurde. Eine knappe Mehrheit von 334 zu 324 Abgeordneten stimmten bei elf Enthaltungen dafür, das Abkommen zuerst dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Überprüfung vorzulegen. Es ist unklar, wie lange dieser Prozess dauert. Durch den Parlamentsbeschluss wird das Mercosur-Abkommen mit Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay erheblich verzögert.

Rainer Mrochen | Do., 22. Januar 2026 - 18:34

Wie konnte es zum globalen Ist-Zustand kommen? 1989 als Auslösedatum für eine neoliberal, globalisierte Utopie, vornehmlich linker Ideengeber. Diese vergassen in ihrem Wahn der Egalisierung, jeglichen, staatlichen Individualismus und Egoismus. Das europäische Projekt mit der EU-Kommision als "koordinierendes" Ausführungsorgan erweist sich immer mehr als Luftnummer unterschiedlichster Interessen und Egoismen. Abendländische Selbstverleugnung, gepaart mit dem irrigen Glauben das Migration ein Selbstläufer wird, führen zu zersplitterten Gesellschaften die im Lagerkampf um die "richtige Idee" ringen. Und dann erfolgt der Paukenschlag der Befreiung, der zwangsläufig erfolgen musste. Das Pendel schlägt zurück, ein Flashback. Machtpolitik schärft ihre Konturen und wird zum neuen Taktgeber einer immer währenden, unsicheren Zukunft. Mercosur ist dabei lediglich ein Menetekel, ein letzter Offenbarungseid im Überlebenskampf sich neu formender, politischer Wirklichkeit. Wundern ist nicht erlaubt.

