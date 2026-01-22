Grüne, AfD, Brandmauer - Mercosur: Die Masken sind gefallen

Eine Abstimmung zu Mercosur im EU-Parlament wird zum finalen Akt der Selbstentlarvung. Drei Dinge sind nun gewiss: Die Brandmauer ist tot. Die AfD ist keine wirtschaftsliberale Partei. Und mit Linksgrünen ist kein Staat zu machen.