Die Deutsche Bahn AG ist ein merkwürdiger Konzern. Ein Zwitterwesen zwischen marktwirtschaftlich orientiertem Unternehmen und staatlicher Transportbehörde. Bahnfahrer bekommen dies tagtäglich zu spüren, wenn flotte Marketingsprüche auf die real existierende Schienenverkehrsrealität prallen.

Im ICE-Bordrestaurant etwa, dessen Speiseangebot sich an vegane Kantinen großstädtischer Startup-Coworking-Spaces anlehnt und Gerichte wie „Couscous-Salat mit Cashewkernen und Cranberrys“ verspricht. Doch beim Bestellen fühlt sich der Fahrgast eher an volkseigene Gastronomiebetriebe der untergegangenen DDR erinnert: Was es gibt, ist Glückssache. Demütige Bahnkunden sind schon froh, wenn wenigstens die Kaffeemaschine funktioniert.

Vermutlich ist die kulinarische Mangelwirtschaft auf Schienen nicht der Hauptgrund dafür, dass sich die derzeit verhandelnden Ampelkoalitionäre dem ungeliebten Dauerthema Bahnreform zuwenden. Wobei Politiker ja zu den Vielreisenden zählen und daher sicher wissen, von was hier die Rede ist. Der DB-Konzern, im Privatisierungsfieber der 1990er auf Börsentauglichkeit getrimmt und dann doch komplett in Staatshand belassen, hat jedenfalls noch eine Menge anderer und deutlich größerer Probleme. Notorische Unpünktlichkeit, Milliardenschulden und marode Infrastruktur machen die Deutsche Bahn zum Sanierungsfall.

Erprobte Form der Elektromobilität

Dass deren Züge während des Corona-Lockdowns fast ohne Fahrgäste durch die Republik fahren mussten, hat die finanziellen Schwierigkeiten noch deutlich vergrößert. Gleichzeitig soll die Bahn bei der zum Wohle des Weltklimas ausgerufenen „Verkehrswende“ eine Schlüsselrolle spielen. Denn sie bietet eine seit mehr als hundert Jahren erprobte Form der Elektromobilität, die ganz ohne Auflade- und Batterieprobleme auskommt. Mehr Verkehr auf die Schiene, lautet daher das Ziel ökologisch orientierter Verkehrspolitiker.

Ein wirtschaftlich angeschlagener Staatskonzern, der in einer halbherzig angegangenen Reform stecken geblieben ist, kann das nicht bieten. In einer Allianz mit der FDP wollen die Grünen nun offenbar durchsetzen, was ihnen schon länger vorschwebt: die endgültige Zerschlagung der Bundesbahn.

Das Schienennetz, das einer Tochtergesellschaft der DB gehört, soll aus dem Konzern herausgelöst werden, um mehr Wettbewerb auf die Gleise zu bringen. Eine Idee, die seit Jahren kontrovers diskutiert wird und zuletzt von einem bunten Bündnis unterschiedlicher Verbände unter der Überschrift „Bahnreform 2.0“ eingefordert wurde.

Dieses Bündnis reichte von der Lokführergewerkschaft GDL über Verbraucherschützer, Fahrgast- und Privatbahnverbände bis zum Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Sie sprachen sich für ein „eigenständiges Bundesschieneninfrastrukturunternehmen“ aus, „damit das Infrastrukturmanagement sowohl am Gemeinwohl als auch an den bundesweiten Netznotwendigkeiten ausgerichtet werden“ könne.

Eigenständige Netzgesellschaft

Laut Spiegel hat es diese Idee nun in die laufenden Koalitionsverhandlungen geschafft. Grüne und Liberale hätten sich „gegen die SPD untergehakt und fordern eine grundlegende Neuaufstellung“ der Deutschen Bahn AG. Verschiedene Modelle würden diskutiert, die alle „auf eine Zerschlagung der Bahn in ihrer bisherigen Form“ hinausliefen, heißt es in dem Bericht.

Im extremen Modell würde der Infrastrukturbereich in eine „gemeinwohlorientierte, öffentliche Gesellschaft“ abgespalten. Das gemäßigte Modell sähe die Bildung einer Holding vor, unter der dann der Netzbetrieb neben dem Zugbetrieb organisiert wäre, „mit einem eigenen Vorstand und einem separaten Budget“.

Bei der SPD, immerhin größter der drei künftigen Koalitionspartner, stoßen die grün-gelben Ideen auf Gegenwind. Denn die den Sozialdemokraten nahestehende Eisenbahngewerkschaft EVG hält im Unterschied zur deutlich kleineren Lokführergewerkschaft GDL nichts von einer Zerschlagung des Staatskonzerns.

Ein solcher Schritt „würde einen Stillstand bei der Verkehrswende bedeuten“, teilte der stellvertretende Gewerkschaftsvorsitzende Martin Burkert der dpa mit und drohte gleich mit einem weiteren Stillstand: Es werde „massive Proteste“ geben, sollte eine künftige Ampel-Koalition den Konzern zerschlagen wollen. „Die Trennung ist für uns eine rote Linie“, so der Gewerkschafter.

Monopolkommission befürwortet Zerschlagung

Auf Zustimmung stoßen die grün-gelben Bahnreformer hingegen bei der deutschen Monopolkommission, die bereits Anfang September „eine eigentumsrechtliche Trennung der Eisenbahninfrastruktur von dem restlichen DB-Konzern“ vorgeschlagen hat. Jürgen Kühling, Vorsitzender der Kommission, hat dies im Hinblick auf die Koalitionsverhandlungen erneuert. „Die neue Bundesregierung sollte die vertikale Separierung der Deutschen Bahn AG in Angriff nehmen, das heißt eine Trennung der Infrastruktur vom eigentlichen Bahnbetrieb“, sagte er der Süddeutschen Zeitung.

Zwar kümmert sich schon jetzt mit der DB Netz AG ein DB-Tochterunternehmen um die Schieneninfrastruktur, das formal von den für den Bahnbetrieb zuständigen Schwestergesellschaften getrennt ist. Doch personell und finanziell sind die Verbindungen eng. Konkurrenten der Deutschen Bahn wie etwa Flixtrain beklagen, dass ihnen der Zugang zum Schienennetz erschwert werde.

Die Hoffnung der Verkehrspolitiker bei Grünen und Liberalen ist nun, dass eine striktere Trennung zwischen Netz- und Bahnbetrieb mehr Wettbewerb ermögliche. Sprich: Dass mehr DB-Konkurrenten, zu denen auch ausländische Staatsbahnen zählen, im deutschen Schienenverkehr mitmischen.

Bahnkonkurrent Abellio in Schwierigkeiten

Im Regionalverkehr klappt dies bereits. So hat etwa der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) die Streckenvergabe im Südwesten so umorganisiert, dass nicht mehr so gut wie automatisch nur DB Regio zum Zuge kommt. Allerdings zeigen sich dort auch die Schattenseiten des Mehr-Wettbewerb-statt-Staatsbahn-Modells: Das Bahnunternehmen Abellio ist in finanzielle Schieflage geraten. Derzeit läuft ein Schutzschirmverfahren, dem Land Baden-Württemberg droht ein Schaden in dreistelliger Millionenhöhe. Auch in Nordrhein-Westfalen, wo Abellio einige Strecken im Auftrag des Landes betreibt, ist noch nicht klar, wie es weitergeht.

Im Fernverkehr ist die Deutsche Bahn hingegen nahezu Monopolist. Das wollen die Befürworter der Konzern-Aufspaltung ändern. Als Vorbilder gelten Schweden und Italien. Gegner dieses Modells verweisen hingegen auf Großbritannien, wo die Aufspaltung der staatlichen Eisenbahngesellschaft British Rail das Angebot verschlechtert und die Kosten erhöht hat. Und in der Schweiz, das als Musterland des gut funktionierenden Bahnverkehrs bestaunt wird, liegen Infrastruktur und Betrieb weiterhin fest in der Hand des Staatskonzerns Schweizerische Bundesbahnen AG.

Was das kulinarische Angebot angeht, lohnt sich im Übrigen ein Blick nach Osten. Wer einmal im Speisewagen der staatseigenen České dráhy (Tschechische Bahnen) von Berlin nach Dresden oder weiter Richtung Prag gereist ist, wird das ICE-Bordrestaurant nur noch mit Wehmut ertragen. Was die tschechischen Zugkellner und -köche ihren Fahrgästen in unaufgeregter Selbstverständlichkeit bieten, ist europäische Eisenbahnkultur auf höchstem Niveau. Ob mehr Wettbewerb oder doch lieber nicht: Nachahmenswert ist dies allemal.