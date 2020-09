Im Tessin, wo drei der weltweit wichtigsten Raffinerien Rohgold verarbeiten, standen quasi über Nacht die Maschinen still. Zur gleichen Zeit aber kauften die Leute, getrieben von der Krisenangst, Gold. „Eine absolute Ausnahmesituation, das Verrückteste, was ich in meiner Karriere erlebt habe“, sagt Hartmann.