Gruppe von etwa 15 Menschen im Anzug und Kostüm, draußen stehend; Foto; Personen nicht erkennbar.
Gut, dass man mal drüber geredet hat: Friedrich Merz mit Kabinettsmitgliedern und Vorsitzenden der Sozialverbände beim Sozialpartner-Gipfel / picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Friedrich Merz’ gescheiterter „Gipfel der Sozialpartner“ Warum Deutschland keine Reformen kann

Erfolgreiche Gesellschaften gehen oft an ihren eigenen Strukturen zugrunde. Organisierte Interessen blockieren Reformen – Veränderungen sind dann nur noch durch politische und wirtschaftliche Disruption möglich. Jedenfalls nicht durch einen „Gipfel der Sozialpartner“.

VON THOMAS MAYER am 11. Juni 2026 6 min

Thomas Mayer

Autoreninfo

Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

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Der Wirtschaftswissenschaftler Mancur Olson beschrieb den Niedergang erfolgreicher Gesellschaften als Folge ihres eigenen Erfolgs. Mit wachsendem Wohlstand entstehen immer mehr organisierte Interessen, die den Status quo verteidigen. Reformen werden dadurch kaum noch möglich, Anpassungen bleiben auf der Strecke und die Fähigkeit zur Erneuerung schwindet. Probleme können nicht mehr einvernehmlich, sondern nur noch durch Disruption gelöst werden. Hätte Bundeskanzler Merz Olson gelesen, hätte er sich den „Gipfel der Sozialpartner“ ersparen können. Hat er aber nicht. „Gute Lösungen entstehen im Dialog“, schrieb er auf X – und will weitere Gespräche führen. Die werden vermutlich ebenso ergebnislos bleiben wie der „Gipfel“.

Tatsächlich ist die ganze jüngere Geschichte Deutschlands geradezu ein Lehrstück für Olsons Theorie. Blicken wir zurück in die achtziger Jahre. Als die DDR in ihre letzte Krise geriet, fehlte es ihren führenden Funktionären nicht an Informationen. Die Staatssicherheit berichtete detailliert über die wirtschaftlichen Probleme, die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung und die zunehmende Zahl der Ausreisewilligen. Die Parteiführung wusste, dass das Land vor gewaltigen Herausforderungen stand. Dennoch hielt sie am Bestehenden fest.

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Dabei war der Reformbedarf offensichtlich. Die Sowjetunion unter Michail Gorbatschow hatte mit Glasnost und Perestroika einen Kurswechsel eingeleitet. In Polen und Ungarn entstanden neue politische Freiräume. Die technologische Entwicklung im Westen beschleunigte sich. Die DDR verlor wirtschaftlich und gesellschaftlich den Anschluss. Doch die SED-Führung zog aus diesen Entwicklungen nicht den Schluss, dass das eigene Modell grundlegend reformiert werden müsse. Stattdessen sah sie darin einen Grund, am bisherigen Kurs erst recht festzuhalten. Die Reformen der Nachbarn erschienen als Gefahr, nicht als Vorbild. Denn „den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf“, reimte Erich Honecker noch am 14. August 1989.

Interessen verteidigen das Bestehende selbst dann, wenn sich die Umwelt grundlegend verändert

Aus heutiger Sicht wirkt diese Haltung extrem kurzsichtig und verbohrt. Doch sie folgt einer Logik, die in Gesellschaften mit der Zeit immer wieder anzutreffen ist. Institutionen, die über Jahrzehnte Stabilität und vielleicht auch nur bescheidenen Wohlstand ermöglicht haben, erzeugen mächtige Interessen. Diese Interessen verteidigen das Bestehende selbst dann, wenn sich die Umwelt grundlegend verändert. Das macht das Beispiel der späten DDR für uns aktuell.

Natürlich ist die Bundesrepublik kein autoritärer Staat. Freie Wahlen, unabhängige Gerichte und eine freiheitliche Gesellschaftsordnung unterscheiden sie fundamental von der DDR. Dennoch gibt es deutliche Parallelen bei der Fähigkeit zur Anpassung. Auch die Bundesrepublik beruht auf einem Gesellschaftsmodell, das über Jahrzehnte erfolgreich war. Die soziale Marktwirtschaft, der ausgedehnte Wohlfahrtsstaat, die exportorientierte Industrie und die Einbindung in den amerikanischen Sicherheitsschirm bildeten die Grundlagen eines beispiellosen Wohlstands. Doch die Umwelt, in der dieses Modell entstand, existiert nicht mehr.

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Die Bevölkerung altert. Die Globalisierung verändert sich. Neue Technologien stellen traditionelle Industrien infrage. Die geopolitische Lage verlangt deutlich höhere Verteidigungsausgaben. Gleichzeitig sind gewaltige Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und Bildung notwendig. Da die Einnahmen nicht mehr ausreichen, dies alles zusätzlich zu dem aufgeblähten Sozialstaat zu finanzieren, steigt die Staatsverschuldung rasant. Auch wenn Arbeitsministerin Bärbel Bas Einsparungen im Sozialstaat für „Bullshit“ hält (wie Erich Honecker früher grundlegende Veränderungen in der DDR), lautet die eigentliche Frage nicht, ob Deutschland Reformen braucht. Die eigentliche Frage ist, ob das politische System überhaupt noch in der Lage ist, die notwendigen Anpassungen durchzusetzen.

Die etablierten Parteien unterschätzen den Verlust ihrer eigenen Deutungshoheit 

Olson hat das Dilemma treffend beschrieben. Nahezu jeder Bürger, der die Misere mit offenen Augen betrachtet, fordert Veränderungen. Bürokratie soll abgebaut, die Wirtschaft gestärkt, die Infrastruktur modernisiert und die Verteidigungsfähigkeit verbessert werden. Doch gleichzeitig existieren für nahezu jeden Reformschritt organisierte Gruppen, die ihre erworbenen Ansprüche verteidigen. Rentenansprüche, Sozialleistungen, Subventionen, Verwaltungsstrukturen und Regulierungen haben jeweils ihre politischen Schutzmächte in Verbänden und Funktionären der politischen Parteien. Die Folge ist eine Politik, die – falls sie sich überhaupt bewegen kann – allenfalls zu Minischritten fähig ist. Doch die Herausforderungen werden immer größer.

Auch die Diskussion über die AfD weist strukturelle Ähnlichkeiten zur früheren Krisensituation in der DDR auf. Die Partei gewinnt ihre Unterstützung nicht primär wegen ihrer Lösungsvorschläge. Viele ihrer Wähler bezweifeln selbst, ob sie für die brennenden Probleme überzeugende Antworten hat. Entscheidend ist vielmehr, dass sie Themen anspricht, bei denen viele Bürger den Eindruck haben, die etablierten Parteien würden sie verschweigen. Die Zustimmung speist sich daher weniger aus Vertrauen als aus Enttäuschung. Eine ähnliche Dynamik war Ende der achtziger Jahre in der DDR zu beobachten. Die Begeisterung vieler Ostdeutscher für Gorbatschow beruhte nicht auf einem überzeugenden Reformprogramm der Sowjetführung. Sie beruhte auf der Hoffnung, dass überhaupt wieder über Veränderungen gesprochen werden durfte.

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Ob die AfD tragfähige Antworten auf die Herausforderungen Deutschlands besitzt, ist mehr als zweifelhaft. Doch ebenso wie die SED angesichts der immer brennenderen Probleme den Verlust ihrer politischen Bedeutung unterschätzte, könnten die etablierten Parteien den Verlust ihrer eigenen Deutungshoheit unterschätzen. Die „Brandmauer“ bröckelt schon, bald wird sie (wie die Berliner Mauer der DDR) nicht mehr zu halten sein. Natürlich sind die politischen Systeme der DDR im Jahr 1989 und der Bundesrepublik von heute sehr unterschiedlich, aber die Frage ihrer Anpassungsfähigkeit ist erschreckend ähnlich.

Ohne „schöpferische Zerstörung“ ist der Abstieg nicht mehr aufzuhalten

Gesellschaften scheitern selten daran, dass sie ihre Probleme nicht erkennen. Häufiger scheitern sie daran, dass die über die Zeit entstandenen Strukturen die Lösungen blockieren. Olson hätte darin kein deutsches Sonderproblem gesehen. Für ihn war es das Schicksal vieler erfolgreicher Gesellschaften. Besonders Erfolg erzeugt jene Verkrustungen, die später ihre Anpassungsfähigkeit schwächen. Die Blockade kann kaum überwunden werden, indem man die Blockierer hofiert. Denn der gesunde Menschenverstand sagt einem: Wer einen Sumpf trockenlegen will, darf nicht die Frösche fragen. Er muss handeln.

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Ohne erneute Disruption und „schöpferische Zerstörung“ jetzt ist der Abstieg aus der Liga der führenden Industrieländer nicht mehr aufzuhalten. Wer zu lange davon ausgeht, dass die Institutionen von gestern auch die Probleme von morgen lösen werden, riskiert das Schicksal vieler ehemals erfolgreicher Gesellschaften: Nicht der Mangel an Wissen wird ihnen zum Verhängnis, sondern die Unfähigkeit zur Anpassung. Wie hätte man diese Unfähigkeit besser demonstrieren können als mit der Einberufung eines „Gipfels der Sozialpartner“? 

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Urban Will | Do., 11. Juni 2026 - 12:26

wie aus Ihrer Sicht die „Disruption“ oder „schöpferische Zerstörung“ aussehen soll. Wir kommen aufgrund unseres GG nicht darum herum, dass es Parteien sind, die Politik machen (müssen).

Dass D sich derzeit im freien Fall befindet, bedarf keines Beweises mehr. Und dass Treffen wie das gestern im Kanzleramt reine Show sind, weiß auch jeder (außer vielleicht dieser Kanzler, dessen geistige Verfassung mir zunehmend Sorge bereitet).

Merz hat sich mit der unsäglichen Behauptung, die AfD sei die direkte Fortsetzung von Holocaust und Nazibarbarei selbst aus dem Rennen genommen. Gleichzeitig hat er seine bedingungslose Unterwerfung unter die Linken nun zementiert. Merz muss weg.

Ob die AfD es wird besser machen können, wissen wir nicht, aber es geht kein Weg mehr daran vorbei, dass Merz und der linksgrünwoke Clan versagt haben und der Wähler hoffentlich bald dafür sorgen wird, dass andere regieren. Und da kommt nur noch eine Partei in Frage. Scheitert sie auch, scheitert das Land.

Denn mit den Schlagworten »Disruption« und »schöpferische Zerstörung« lässt sich vieles legitimieren, auch ein neuer marktradikaler Amoklauf. Ebensowenig sagt Herr Meyer, wen er denn mit der »Trockenlegung des Sumpfes« beauftragt wünscht. Angesichts dessen, dass der vom Autor gelobte Kanzler Schröder den globalisierten Finanzkapitalismus nach Deutschland gebracht hat und dieser sich seit 2008 in mühsam geflickter Dauerkrise befindet, könnte es gut sein, dass »Flossbach von Storch« und Herr Mayer selbst zu den Fröschen zählen, deren Sumpf der Trockenlegung bedarf.

Gisela Hachenberg | Do., 11. Juni 2026 - 13:01

Sie schreiben, werter Herr Mayer, „ob die AfD tragfähige Antworten auf Herausforderungen Deutschlands besitzt, ist mehr als zweifelhaft“. Woher wollen Sie und alle die anderen „schlauen“ Köpfe, die das in diesen Tagen mantrahaft posaunen, wissen? Wir wissen es alle nicht, weil sie keine Möglichkeit hat, ihr (Un)vermögen zu beweisen. Ich habe den Eindruck, dass momentan alles aufgeboten wird, um die AfD, die in den Umfragen führt, schlechtzureden. Man kann sämtliche Gazetten aufschlagen: AfD-Bashing! Ist das eine konzertierte Aktion? Man glaubt es fast. Sogar Dieter Nuhr, der ja kein Blatt vor den Mund nimmt, „ist weg“, wenn Weidel Bundeskanzlerin wird. Ich sage langsam, sollen sie, die Angepassten, doch gehen… Es ist doch klar, dass Weidel keine BK wird. Dazu müsste die AfD die absolute Mehrheit bekommen. Was nicht abzusehen ist. Also, ruhig Blut, liebe Freunde. Viele werden Angst um ihre Pfründe haben.??Gut so!!! Am Wählerwillen ändern wird dieses lächerliche Bashing nichts.

Auch eine AfD wird es schwer haben gegen ein Verfassungsgericht und die EU Veränderungen durchzusetzen. Wir sollten daher nicht zu viel erwarten, auch wenn die Partei fähige Leute an die Spitze setzt.

Brigitte Miller | Do., 11. Juni 2026 - 16:33

und nicht die in Dauerschleife wiederholte Prophezeiung , dass die AfD keine Lösungsansätze oder "tragfähige Antworten" habe, selbst von Leuten, die einem sonst vernünftig vorkommen.
Sollte es der AfD jedoch gelingen, positive Veränderungen herbei zu führen, wird das ein gewaltiger Gesichtsverlust für die aktuellen Regierung sein.
Das ist der Grund, waum sie sich dermassen gegen die AfD wehren aber bereit sind, mit der Linken zusammen zu abeiten.
Das ist auch der Grund, warum Frau Merkel derzeit so vehement gegen die AfD spricht.

Ingo Frank | Do., 11. Juni 2026 - 13:02

auch wirtschaftlichen Erneuerung dieses Landes und dieser Kurs beginnt hoffentlich im September diesen Jahres ausgehend von den 2 Ostdeutschen Landtagswahlen.

Da kann sich Schwarz links drehen & wenden, noch nicht mal „Das“ bekommen sie hin da sie in Schockstarre verharren. !
Es wird, wenn überhaupt gegen die AfD, nur mit den SED Erben, den alten roten Socken, möglich sein Koalitionen zur Verhinderung AFD zu bilden.

Ob es besser wird, da gebe ich Hern Will zweifelsfrei Recht, wissen wir nicht, jedenfalls wird’s anders und das ist schon mal „besser“ als ein linker Block aus etablierten Parteien die 16 + 3 + bisher 1 Jahr gebraucht haben, Deutschland zu Grunde zu richten und vor allem, Union & SPD sowie die Güne. Sekte im Verbund mit den SED Erben, arbeiten weiter mit vereinter Kraft am Deutschen Abstieg.
MfG a d Erfurter Republik

Rick Deckard | Do., 11. Juni 2026 - 13:06

Gerade das Bild zu diesem Artikel ist ein Hinweis, um eine Krise des politischen Systems selbst handeln könnte. Es sind die Regierungsvertreter abgebildet. Wie selbstverständlich gehört die SPD dazu. An fast allen Regierungen war sie in den letzten 20 Jahren beteiligt. Sie ist es auch weiterhin, obwohl sie ihr Ergebnis bei den Bundestagswahlen in der gleichen Zeit mehr als halbiert hat.
Es ist vielleicht nicht nur die Tatsache der Grund für die Blockaden, dass organisierte Gruppen ihre Interessen wirksam verteidigen. Sondern auch - wieder eine Parallele zur DDR - eine Frage von fehlender Legitimation und Vertrauen in die Entscheidungsträger.

Markus Michaelis | Do., 11. Juni 2026 - 13:59

Die Institutionen verselbstständigen sich natürlich auch, weil jede Institution erstmal sich selber am Leben erhalten will. Aber getragen wird es letztlich schon von Menschen. Auch die haben, wie die Institutionen, irgendein Bild von sich, der Welt und dem Menschen entwickelt, dass verteidigt wird.

Es ist wahrscheinlich richtig, dass inzwischen eine Mehrheit erkennt, dass das alte Bild von der Welt, dem Menschen, sich selber irgendwie nicht mehr richtig funktioniert. Nur ergibt sich daraus ja noch keine neue politische Richtung, weil es von alleine erstmal in viele Gruppen und Richtungen zerfällt.

In Deutschland ist es vielleicht nochmal einen Tick schwerer, weil wir kein Bild von uns und der Demokratie haben, dass wir Entscheidungen treffen und dann Wege und Entwicklungen gemeinsam gehen. Wir denken in D oft in absoluten Werten: wir wollen uns für DAS Richtige entscheiden.

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