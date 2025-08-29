Mythos Mittelstand - Die Zeitmaschine

Die Iranerin Ghazaleh Madani gründete in Potsdam das Start-up CanChip. Auf 3D-gedruckten Chips erforscht sie Krebstherapien an menschlichen Zellen – ein Ansatz, der Tierversuche überflüssig machen und die personalisierte Medizin revolutionieren könnte.