- Die Zeitmaschine
Die Iranerin Ghazaleh Madani gründete in Potsdam das Start-up CanChip. Auf 3D-gedruckten Chips erforscht sie Krebstherapien an menschlichen Zellen – ein Ansatz, der Tierversuche überflüssig machen und die personalisierte Medizin revolutionieren könnte.
Es war Brustkrebs. Die Diagnose ihrer Mutter schockierte Ghazaleh Madani. Die iranische Biowissenschaftlerin, die schon zwei ihrer Onkel durch Krebs verloren hatte, erlebte alles mit: die Chemotherapien, die Klinikaufenthalte, die Schmerzen. Und auch die Unsicherheit: Schlägt die Therapie endlich an? Sind wir auf dem Weg der Besserung? Ist der Krebs endgültig besiegt? „Für mich war da klar: Ich will in die Krebsforschung gehen.“
Ghazaleh Madani sitzt in einem nüchternen Büro in Potsdam. Die 29-Jährige kam für ihr Masterstudium in die Universitätsstadt an der Havel. Gleich nach ihrer Ankunft begann die Absolventin der Biochemie und Molekularbiologie, ihr Ziel in die Realität umzusetzen. Ihre Idee: Warum nicht Krebsmedikamente direkt an menschlichen Zellen ausprobieren? Gemeinsam mit einem Geschäftspartner gründete sie CanChip, ein derzeit noch vier Mitarbeiter zählendes, aber auf stetem Wachstumskurs befindliches Start-up. „Wir entwickeln Chips, auf denen Krebszellen zusammen mit anderen Zellen aus dem menschlichen Körper wachsen können“, erläutert Madani.
-
