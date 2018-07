47 Prozent aller Jobs werden durch die Digitalisierung in den nächsten Jahren wegfallen – so zumindest prophezeite es bereits 2013 die viel zitierte Studie des schwedischen Ökonomen Carl Benedikt Frey und des Informatikers Michael Osborne für die USA. Ein Horrorszenario, das die Gefahr einer digitalisierungsbedingten Arbeitslosigkeit schlagartig verdeutlichte. Eilig gab die Bundesregierung eigene Studien in Auftrag, um die Lage für Deutschland zu beurteilen. So prognostizierte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), dass hierzulande lediglich 12 Prozent der Arbeitsplätze von einer Rationalisierung durch digitale Technologien betroffen sein werden. Im selben Zuge könnte durch neue Jobprofile sogar ein Wachstum entstehen.