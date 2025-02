Was so harmlos daherkommt, ist grundstürzend für die Bewohner Deutschlands, vergleichbar an Einfluss mit der seit zehn Jahren verstärkten Migration – und es geschah weitgehend unbeobachtet. Man fühlt sich an Gerhard Schröders Strategie erinnert, als er peu à peu die Gesetze Hartz-1 und folgende einbrachte, sich aber Hartz-4 bis zum Ende aufbewahrte, das als größte Reform des deutschen Sozialstaats lange Zeit unentdeckt geblieben war.