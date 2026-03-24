- Epochenbruch
Noch wirkt alles ruhig. Doch KI hat bereits begonnen, die Grundlagen unseres Lebens zu verändern: Wissen verliert seine Knappheit, Arbeit organisiert sich neu, gesellschaftliche Strukturen verschieben sich. Ohne es zu bemerken, erleben wir eine Revolution, die den Kompass der Menschheit neu justiert.
Frankfurt im Frühling des Jahres 2036. In den oberen Stockwerken der Hochhäuser Mainhattans sind die Deckenleuchten der Büros erloschen. Dort, wo früher bis tief in die Nacht Kapitalmarktstrategen, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater arbeiteten, summen heute nur noch Serverfarmen. In den Einkaufspassagen der Stadt wechseln sich Leerstand und Restpostenläden ab, während in den Cafés am Mainufer Hunderte junge Menschen mit Kopfhörern an ihren Laptops sitzen und KI-Agenten steuern. Vor den wenigen verbliebenen Sternerestaurants halten schwarze Limousinen, diskret bewacht von Sicherheitspersonal. Drinnen dinieren die Gewinner der KI-Revolution, draußen aktualisieren Projektarbeiter ihre Plattform-Profile in der Hoffnung, für die nächsten Wochen einen Auftrag zu ergattern. Denn Vollzeitjobs sind selten geworden.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.