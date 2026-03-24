Die Künstliche Intelligenz erledigt unsere Arbeit
Die KI-Revolution könnte sich vollständig anders ausspielen, als es die düsteren Szenarien prophezeien / Illustration: Marie Wolf

Gesellschaft in der KI-Revolution Epochenbruch

Noch wirkt alles ruhig. Doch KI hat bereits begonnen, die Grundlagen unseres Lebens zu verändern: Wissen verliert seine Knappheit, Arbeit organisiert sich neu, gesellschaftliche Strukturen verschieben sich. Ohne es zu bemerken, erleben wir eine Revolution, die den Kompass der Menschheit neu justiert.

VON CARSTEN KORFMACHER am 26. März 2026 24 min

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Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

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Frankfurt im Frühling des Jahres 2036. In den oberen Stockwerken der Hochhäuser Mainhattans sind die Deckenleuchten der Büros erloschen. Dort, wo früher bis tief in die Nacht Kapitalmarktstrategen, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater arbeiteten, summen heute nur noch Serverfarmen. In den Einkaufspassagen der Stadt wechseln sich Leerstand und Restpostenläden ab, während in den Cafés am Mainufer Hunderte junge Menschen mit Kopfhörern an ihren Laptops sitzen und KI-Agenten steuern. Vor den wenigen verbliebenen Sternerestaurants halten schwarze Limousinen, diskret bewacht von Sicherheitspersonal. Drinnen dinieren die Gewinner der KI-Revolution, draußen aktualisieren Projekt­arbeiter ihre Plattform-Profile in der Hoffnung, für die nächsten Wochen einen Auftrag zu ergattern. Denn Vollzeitjobs sind selten geworden

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