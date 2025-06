Schon wenige Wochen nach der Ausstrahlung der Doku hatte ArcelorMittal erklärt, dass es keine endgültigen Investitionsentscheidungen über den Bau einer neuen, mit Wasserstoff betriebenen CO₂-neutral arbeitenden Direktreduktionsanlage treffen könne, deren Stahl später im Elektrolichtbogenofen aufgeschmolzen wird. Die politischen, energie- und marktbezogenen Rahmenbedingungen hätten sich nicht in die erhoffte Richtung entwickelt. Nun hat sich der weltweit zweitgrößte Stahlproduzent auch von seinem Plan verabschiedet, in Bremen mit Wasserstoff grünen Stahl zu produzieren: Gegenüber dem Bund hatte er sich verpflichtet, bis Juni dieses Jahres mit den Bauarbeiten einer Grünstahlanlage zu beginnen, die mit 1,3 Milliarden Euro gefördert werden sollte. Die wird es nicht geben. Selbst mit staatlichen Subventionen sei die Anlage nicht wirtschaftlich zu betreiben. Es ist ein Ausstieg in letzter Minute. Die Entscheidung des Unternehmens gilt auch für sein Werk in Eisenhüttenstadt in Brandenburg.