- Stefanie Sabet: Die Berechenbare
Stefanie Sabet ist die erste Frau an der Spitze des Deutschen Bauernverbands. Nach turbulenten Jahren ist sie genau das, was die Landwirtschaft jetzt braucht.
Es ist nicht einmal zwei Jahre her, als die Bauern des Landes ihrem Unmut über die Wirtschaftspolitik der damaligen Bundesregierung Luft verschafften. Zu Tausenden fuhren sie mit ihren Traktoren nach Berlin, legten auf dem Weg dorthin die Autobahnen lahm, demonstrierten vor dem Brandenburger Tor. Zu allem Überfluss unterwanderten rechtsextreme Gruppen die Proteste, die Presse war verheerend, viele Bauern fühlten sich in ein falsches Licht gerückt.
Noch heute ist die Stimmung auf vielen Höfen angespannt. Die Skepsis gegenüber der Politik ist ebenso groß wie die Angst vor weiteren Gängelungen. Vor allem Bauern mit kleineren Betrieben fragen sich, ob Tierhaltung und Ackerbau in Deutschland überhaupt noch eine Zukunft haben – und ob sie ihren Kindern diese Last wirklich vererben wollen.
