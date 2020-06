Allein das jüngste Konjunkturpaket der Bundesregierung schlägt mit mindestens 130 Milliarden Euro im Bundeshaushalt zu Buche. Wird da nicht nach dem Prinzip Gießkanne verfahren?

Zumindest wird extrem viel Geld ausgegeben, und wir befinden uns ja auch in einer ganz außergewöhnlichen Situation. Wir können dankbar sein, dass die beiden Finanzminister Wolfgang Schäuble und Olaf Scholz nicht den Ratschlägen mancher Ökonomen gefolgt sind und bereits vor der Krise das Geld mit vollen Händen ausgegeben haben. Die Tatsache, dass Deutschland im Augenblick sehr viel leisten kann, übrigens auch in der Europäischen Union, ist genau diesem Umstand und dieser Politik geschuldet, die fälschlicherweise immer als „Austeritätspolitik“ herabgewürdigt wurde. Dennoch muss man bei den bereitgestellten Summen schon die Frage stellen, wie sich das langfristig auf den Bundeshaushalt auswirkt. Ich sehe mit einem gewissen Unbehagen, dass die Bundesländer zwar viele Forderungen stellen, aber 90 Prozent der Kosten des gesamten Pakets vom Bundeshaushalt gezahlt werden sollen. Es ist nicht alles möglich – das sollten wir in einer Zeit der Krise, in der ohne Zweifel viel Geld ausgegeben werden muss, nicht ganz vergessen.