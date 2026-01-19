Ulrich Gräber hat als Maschinenbauingenieur und Betriebswirt seit 1974 in der Kernkraftbranche gearbeitet. Er war unteren anderem Technikvorstand der EnBW Kraftwerke AG und Deutschlandchef des französischen Nukleartechnikkonzerns Areva. Demnächst erscheint sein Buch „Kniefall vor der Unvernunft. Der lange Schatten des Atomausstiegs“.

„Deutschland betreibt seit Jahren die dümmste Energiepolitik der Welt.“ So titelte das Wall Street Journal bereits im Jahr 2019. Offensichtlich ist Bundeskanzler Merz jetzt, sechs Jahre nach dieser Schlagzeile, auch zu dieser Erkenntnis gelangt. Beim Neujahrsempfang der Wirtschaft in Halle/Saale bezeichnete er es als schweren strategischen Fehler, aus der Kernenergie auszusteigen. Die Energiewende nannte er die teuerste und ineffizienteste der Welt. Dankenswerterweise hat er auch gleich die Verantwortlichen dieser energiepolitischen Fehlentscheidungen genannt, richtigerweise nicht nur die Grünen, sondern auch die etablierten Parteien, welche erst die Wolkenkuckucksträume der grünen Ideologen ermöglicht und umgesetzt haben, vorneweg seine früher Parteichefin Angela Merkel.

Hätte die CDU allerdings schon früher auf Ingenieure statt auf Ideologen gehört – wie es der CDU Hoffnungsträger Manuel Hagel aus Baden Württemberg dieser Tage so treffend formuliert –, wäre Deutschland der Irrweg Energiewende erspart geblieben. Aber auch eine späte Erkenntnis ist grundsätzlich positiv zu werten, wenn, ja, wenn den Erkenntnissen die richtigen Taten folgen. Und das ist derzeit nicht zu erkennen.

In seiner Analyse kommt Merz zu der Erkenntnis, dass Deutschland zu wenig Erzeugungskapazitäten hat. Das stimmt so in keiner Weise: Wir haben nicht zu wenig Erzeugungskapazitäten, wir haben die falschen. In den letzten 15 Jahren wurde die Kapazität der erneuerbaren Energien fast vervierfacht, aber mit diesen ineffizienten Kapazitäten kann eben nur Strom erzeugt werden, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, und außerhalb dieser Zeit wird in Deutschland eben auch gelebt und gearbeitet. Das Phänomen der „Dunkelflaute“ kann nicht mit noch so viel regenerativen Kapazitäten beherrscht werden, selbst wenn die derzeit installierten regenerativen Kapazitäten von unglaublichen 185 Gigawatt verdoppelt und verdreifacht werden.

Wäre Deutschland bei der Atomenergie geblieben, hätte es 600 Milliarden Euro gespart

Deshalb sollen jetzt Gaskraftwerke gebaut werden, die bei Dunkelflaute einspringen. Da es für den Betrieb dieser Kraftwerke kein Geschäftsmodell gibt, muss sowohl der Bau als auch der Betrieb subventioniert werden. Die EU gab jetzt grünes Licht für die staatliche Subvention von zwölf Gaskraftwerken. Im Ergebnis wird die Energiewende damit für den Stromkunden und den Steuerzahler nur noch teuer.

Der Wirtschaftsingenieur Jan Emblemsvåg von der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie in Trondheim hat Szenarien durchgerechnet, wie Deutschland heute dastünde, wäre es nicht aus der Kernkraft ausgestiegen. Seine Ergebnisse wurden in der angesehenen Fachzeitschrift International Journal of Sustainable Energy veröffentlicht und offenbaren die Zweifelhaftigkeit der deutschen Energiepolitik. Ein Ergebnis der Studie: Wäre Deutschland 2002 bei der Atomenergie geblieben, hätte es 600 Milliarden Euro gespart und könnte dennoch mehr CO₂-freien Strom produzieren als mit all seinen erneuerbaren Energien.

Warnungen vor dieser Energiewende hat es also genügend gegeben: Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte bereits 2013 vor hohen Energiepreisen in Deutschland. Der Bundesrechnungshof mahnte in den vergangenen zehn Jahren nahezu jährlich, die Energiewende sei nicht ausreichend koordiniert und unzureichend gesteuert. Der Aufwand und die Belastungen für Bürger und Wirtschaft stehen in keinem Verhältnis zu dem mageren Ertrag.

Das Neubauverbot für Kernkraftwerke im Atomgesetz muss aufgehoben werden

Nach der späten, aber durchaus lobenswerten Einsicht des Bundeskanzlers ist es also höchste Zeit, die richtigen Schlüsse zu ziehen und endlich Taten folgen zu lassen, um den Irrweg Energiewende zu beenden!

Das klarste Zeichen für eine Umkehr wäre das sofortige Moratorium des Rückbaus der Konvoi-Kernkraftwerke Isar Block 2, GKN Block 2 und Emsland, die im April 2023 vom Netz genommen wurden. Im Anschluss sollten mit den Betreibern die Bedingungen der Wiederinbetriebnahme dieser Kernkraftwerke verhandelt werden.

Als nächstes müsste das Neubauverbot für Kernkraftwerke im Atomgesetz aufgehoben werden. Man kann zwar getrost davon ausgehen, dass die Energieversorger lieber vom Staat subventionierte Gaskraftwerke bauen als neue Kernkraftwerke, aber für den Neubau gibt es heute immer mehr Interessenten aus der Industrie, die nur darauf warten, ihre Energieversorgung mit den neuen SMR (Small Modulized Reactors) auf eigene Beine zu stellen. Auch KI-Unternehmen brauchen diese Reaktoren, um den wachsenden Energiebedarf der Rechenzentren zu decken. In USA setzten bereits alle Tech-Riesen auf die moderne SMR-Technologie.

Technologien kann man nicht ein- und ausschalten wie das Licht

Das wichtigste Zeichen für einer Beendigung des Irrwegs Energiewende wäre die sofortige Beendigung des EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz). Warum sollten Kapazitäten, die wir nicht brauchen, und Technologien, die unsere Energieversorgung nicht zuverlässig gewährleisten können, noch gefördert werden? Der weitere Ausbau der regenerativen Erzeugung sollte sich nach den real vorhandenen Möglichkeiten der Speicherung und der Netzintegration ausrichten und nicht an Wunschvorstellungen. Die Erzeuger von regenerativem Strom können nicht länger von den Netzbetreibern EEG-Gelder erhalten, die am Markt nicht erzielbar sind. Statt auf einen nicht mehr finanzierbaren und terminlich aus den Fugen geratenen Netzausbau zu setzen, mit dem fluktuierender Windkraftstrom über hunderte Kilometer von Nord nach Süd transportiert werden soll, müssen regionale Lösungen in der real vorhandenen Netzinfrastruktur gefunden werden. Regenerative Energien haben ihre Berechtigung, aber nur als Zusatz zu einer stabilen, rund um die Uhr verfügbaren Grundlast-Erzeugung.

Hätte man auf Ingenieure statt auf Ideologen gehört, wäre man nie auf die Idee gekommen, die Grundlastversorgung eines Industrielandes mit regenerativen Energien zu sichern. Mit der Energiewende hat der deutsche Staat nicht nur die Nutzung der Kernenergie beendet, sondern auch die CO₂-freie Grundlasterzeugung, für die es auf absehbare Zeit keine Alternative gibt. Sollte sich in Deutschland naturwissenschaftliches Wissen wieder gegen Weltanschauungen durchsetzen, steht unserem ehemals in dieser Technologie führenden Land kein einfacher Weg bevor. Technologisch erfolgreiche Entwicklungen brauchen Kontinuität. Fällt diese Kontinuität dem jeweils herrschenden politischen Mainstream zum Opfer, dann fällt nicht nur die technologische Entwicklung zurück, sondern damit das ganze Land.

Einige Politiker haben offensichtlich die naive Vorstellung, man könnte die Nutzung von Technologien ein- und ausschalten wie das Licht. Uns fehlen heute Politiker mit Weitsicht und Durchhaltevermögen. Friedrich Merz hat nach seiner späten Erkenntnis die Chance, zu beweisen, dass er ein solcher Politiker sein kann. Und dabei gibt es keine Ausreden mehr, dass etwa durch eine Beendigung der Energiewende der Koalitionsfriede gefährdet wäre. Jetzt kann es nicht mehr darum gehen, realitätsferne politische Programme zu schützen, jetzt geht es um die Zukunft des Industriestandortes Deutschland.