Ulrich Gräber hat als Maschinenbauingenieur und Betriebswirt seit 1974 in der Kernkraftbranche gearbeitet. Er war unteren anderem Technikvorstand der EnBW Kraftwerke AG und Deutschlandchef des französischen Nukleartechnikkonzerns Areva. Demnächst erscheint sein Buch „Kniefall vor der Unvernunft. Der lange Schatten des Atomausstiegs“.

Zum Glück unterliegen menschliche Entscheidungen nicht der Physik. Im Fall der jüngsten Äußerungen von Friedrich Merz zur Kernenergie sei der zweite Hauptsatz der Thermodynamik bemüht. Dieser besagt nämlich, dass in einem abgeschlossenen System die Entropie, d.h. die Unordnung, nie abnimmt, sondern bei natürlichen, irreversiblen Prozessen immer zunimmt. Nun ist Merz kein abgeschlossenes System, und daher sollte auch die derzeitige Unordnung seiner Gedanken in Sachen Kernenergie nicht irreversibel sein, d.h. die Unordnung könnte durchaus auch wieder abnehmen und damit zu klaren realistischen Einschätzungen für eine Rückkehr zur Kernkraft führen.

Es sei ihm nachgesehen, dass sich seine derzeitige Gedankenwelt durch die vielen verworrenen Entscheidungen seiner Vorgänger zur Kernenergie immer noch in Unordnung befindet. Angesichts der Steilvorlage von Ursula von der Leyen, die den Ausstieg aus der Kernenergie am 10. März auf dem Atomenergie-Gipfel in Paris als strategischen Fehler bezeichnet hatte, wäre allerdings eine gewisse Zurückhaltung mit öffentlichen Äußerungen, bei denen man sich dann auch noch fälschlicherweise auf die Gesetze der Physik – die Irreversibilität – beruft, angebracht. Insbesondere, da Merz doch erst vor wenigen Monaten unter Beweis gestellt hat, wie reversibel eigene Beschlüsse gehandhabt werden können. Stichwort: Neuverschuldung.

Es ist eine der größten und ehrenwertesten menschlichen Eigenschaften, Fehler zu erkennen und diese zu revidieren. Eine der dümmsten Eigenschaften ist es, trotz besserem Wissen und eigener Erkenntnis weiter in die Irre zu laufen. Nun hat Merz wenige Stunden nach der Konferenz in Paris und von der Leyens Bekenntnis zur Kernenergie ja zugegeben, dass auch er den Ausstieg aus der Kernenergie für einen Fehler hält. Eine lobenswerte Erkenntnis gerade vor dem Hintergrund des Iran-Krieges und den damit verbundenen Auswirkungen auf die deutsche Energieversorgung. Seine Aussage, dass der Ausstieg aus der Kernenergie irrreversibel sei, ist daher umso unverständlicher.

Fakt ist, dass die atomfreie Energiewende nur möglich ist, wenn die sogenannte Residuallast – also der Teil des Strombedarfs, der nicht durch fluktuierende erneuerbare Energien gedeckt wird – durch zuverlässige Kraftwerke, in Deutschland politisch bevorzugt durch Gaskraftwerke, erzeugt wird. Im Ergebnis macht uns die atomfreie Energiewende also noch abhängiger vom fossilen Brennstoff Erdgas. Deshalb reiste der ehemalige Wirtschaftsminister Habeck nach Ausbruch des Ukraine-Krieges im März 2022 nach Katar und bettelte beim Scheich um Erdgas, und die Bundesregierung beantragte bei der EU den Bau von staatlich subventionierten Gaskraftwerken, von denen letztendlich zwölf genehmigt wurden.

Frankreich hat sich mit 70 Prozent Kernenergie von fossilen Energieträgern weitgehend unabhängig gemacht

Der weitere Ausbau der Erneuerbaren wird am erforderlichen Einsatz der Gaskraftwerke auch nichts ändern, denn diese sollen ja zum Einsatz kommen, wenn Erneuerbare keinen Strom erzeugen, und da ist es völlig egal, wie hoch deren installierte Leistung ist. Dass Deutschland angesichts dieser Abhängigkeit immer noch auf die Förderung heimischen Erdgases verzichtet, ist verantwortungslos. Laut Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) wird die potenziell förderbare Menge an Schiefergas in Deutschland durch Fracking auf bis zu 2,3 Billionen Kubikmeter geschätzt. Diese Menge könnte den deutschen Gasbedarf über mindestens 30 Jahre decken. Stattdessen wird LNG (Liquid Natural Gas) aus der Golfregion bezogen, das auf mit Schweröl betriebenen Schiffen nach Deutschland transportiert wird.

Wenn Umweltminister Carsten Schneider jetzt den Bürgern als Maßnahme gegen hohe Benzin- und Dieselpreise den Kauf eines E-Autos empfiehlt, ist das erstens ein reichlich überheblicher Vorschlag für die arbeitende Bevölkerung, das ehemalige Klientel der SPD, und zweitens keine Maßnahme, welche die Abhängigkeit von fossilen Energien reduziert. Im Jahr 2025 wurden 150 Terrawattstunden des deutschen Stromverbrauchs mit fossilen Energieträgern aus Braun-, Steinkohle und Erdgas erzeugt. Erdgas hatte einen Anteil von 53 Terrawattstunden. Mit diesem Anteil beeinflusst das Erdgas natürlich auch die Strompreise. Nach der US-Intervention gegen das iranische Regime war der Preis für eine Megawattstunde Erdgas, das im April geliefert werden soll, zeitweise auf fast 66 Euro geklettert, den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Am Freitag vor Ausbruch des Krieges lag er noch bei knapp 32 Euro. Von dieser Preissteigerung werden also auch die Besitzer von E-Autos betroffen sein, außer sie beladen ihre Fahrzeuge nur noch an der heimischen Wallbox, wenn die eigene Photovoltaik-Anlage ohne Netzanschluss Strom erzeugt.

Ganz nebenbei führt der Ratschlag von Herrn Schneider auch nicht zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen, denn die CO2-Emissionen des deutschen Strommixes liegen bei 350 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, und das sind dann exakt die spezifischen Emissionen eines mit dem deutschen Strommix aufgeladenen E-Autos. Die spezifischen Emissionen eines Verbrenners liegen dagegen bei etwa 250 Gramm CO2 pro Kilowattstunde.

Unsere Nachbarn in Frankreich können auf den durch die US-Intervention ausgelösten Preisschub bei Rohöl und Erdgas wesentlich entspannter reagieren. Mit 70 Prozent Kernenergie hat man sich von fossilen Energieträgern weitgehend unabhängig gemacht. 40 Prozent der Haushalte werden elektrisch mit CO2-freiem Kernenergiestrom beheizt. E-Autos werden mit einem Energiemix von nur 30 Gramm CO2 pro Kilowattstunde betankt. Da sollten doch spätestens jetzt einige Politiker ins Grübeln kommen, ob der Ausstieg in eine atomfreie Energiewende die richtige Entscheidung war.

Die Aufgabe unserer Regierung ist es, auf Veränderungen der Weltlage angemessen zu reagieren

Die Blockade des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus wird in erster Linie China betreffen. Fast 40 Prozent seines Rohöls bezieht China von Ländern am Persischen Golf. Der dadurch in China ausgelöste Preisschub wird auch Auswirkungen auf die deutsche Energiewende haben, denn fast 90 Prozent der in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen und 60 Prozent der Windkraft-Komponenten stammen aus China.

Dass die US-Intervention im Iran das Potential einer erheblichen Umwälzung und Neuordnung der weltweiten Lieferketten und damit auch der Energieversorgung zur Folge haben wird, sollte jedem, insbesondere Politikern, klar sein. Deutschland muss daher eine Rückkehr zur Kernenergie als Maßnahme zur Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern in Betracht ziehen. Zumal der von der EU geförderte Ausbau der Kernenergie auch mit deutschen Steuergeldern finanziert wird.

Deutschland hat sich seit Ende der 90er-Jahre sukzessive energiepolitisch vom Rest der Welt abgekoppelt und in eine Sackgasse namens Energiewende verirrt. Damit ist weder dem Klima gedient noch dem Wohlergehen des Landes. Leider gab es in der deutschen Geschichte schon öfter solche von einer ideologischen Überlegenheit getragenen Alleingänge. Durch eine Minderheit initiiert, von einer Mehrheit zuerst ignoriert, dann geduldet und letztendlich mitgetragen. Es scheint, dass diese Entwicklung eine typisch deutsche Eigenschaft ist, die schon oft genug zur Katastrophe geführt hat. Um das in der Energieversorgung zu vermeiden, müssen wir wieder zu den physikalischen und ökonomischen Grundlagen zurückfinden.

Die Aufgabe unserer Regierung ist es, auf aktuelle Veränderungen der Weltlage angemessen zu reagieren, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Entscheidungen von Vorgängerregierungen als irreversibel darzustellen und damit die eigene Handlungsfähigkeit einzuschränken, kommt einer politischen Bankrotterklärung gleich.