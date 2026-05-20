- „Libertäre haben mit Linken mehr gemein als mit Rechten“
Als Teil des globalen Atlas-Netzwerks steht die liberale Vorfeldorganisation Prometheus oft in der Kritik. Im Interview spricht Mitgründer Clemens Schneider über Lobbyismus-Vorwürfe, die Nähe Libertärer zu rechten Milieus – und den Kern freiheitlichen Denkens selbst.
Herr Schneider, in den vergangenen Jahren ist ein Bruch im freiheitlichen Lager immer offensichtlicher geworden. Insbesondere Libertäre fühlen sich immer häufiger vom konservativen Spektrum angezogen. Bilden Liberalismus und Konservatismus eine natürlich Symbiose?
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