Die regulierende Hand des Staates
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Freiheit im Kreuzfeuer „Libertäre haben mit Linken mehr gemein als mit Rechten“

Als Teil des globalen Atlas-Netzwerks steht die liberale Vorfeldorganisation Prometheus oft in der Kritik. Im Interview spricht Mitgründer Clemens Schneider über Lobbyismus-Vorwürfe, die Nähe Libertärer zu rechten Milieus – und den Kern freiheitlichen Denkens selbst.

INTERVIEW MIT CLEMENS SCHNEIDER am 22. Mai 2026

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

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Herr Schneider, in den vergangenen Jahren ist ein Bruch im freiheitlichen Lager immer offensichtlicher geworden. Insbesondere Libertäre fühlen sich immer häufiger vom konservativen Spektrum angezogen. Bilden Liberalismus und Konservatismus eine natürlich Symbiose?

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Markus Michaelis | Fr., 22. Mai 2026 - 16:20

Mein Meschenbild ist etwas anders.

Gerade Linke (und anscheinend Libertäre?) haben danach ein Menschenbild, dass es DEN Fortschritt gibt, DIE Emanzipation - klar, auch, aber es wurde aus meiner Sicht weit in diese Richtung übertrieben und gerade nicht mehr akzeptiert, dass der Mensch sich in einem sehr freien Raum bewegt, in dem nicht so klar ist, wo vorne und wo hinten ist. Blinder "Fortschritt" führt zum Pressen von Menschen in Normen, die irgendwer als Fortschritt setzt.

Der Konservative hat das verstanden, setzt nicht auf "billige" Wahrheiten und Normen und weiß, dass gerade weil Mensch und Gesellschaft sehr offen sind, das also ziemlich viel und das Gegenteil auch möglich wäre, je nach Zusammenhängen und Einbettung, man Dinge lieber Schritt für Schritt aus dem Bestehenden entwickelt, anstatt andauernd in Revolutionen die jetzt endlich ganz wahre , letzte, bessere Menschheit auszurufen.

Menschen entscheiden sich für gemeinsam Wege - was dann daran besser ist, wird man sehen.

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