Schild mit Aufschrift: Ich Herz Sozialstaat
Ein Sentiment, das viele Deutsche nachempfinden / picture alliance / IPON | Stefan Boness

Forscher verzweifelt Ein Sozialstaat, der Verrückte macht

Unglaublich, aber wahr: Ökonomen wollten die Wirkung des Sozialstaats in Deutschland erforschen. Doch die schiere Masse an Sozialleistungen hat sie überfordert. Ihnen blieb nur, die Zahl der Hilfen zu zählen. Und selbst das gelang nicht vollständig.

VON CARSTEN KORFMACHER am 15. Oktober 2025 7 min

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

So erreichen Sie Carsten Korfmacher:

Zur Artikelübersicht

Manchmal gibt es Geschichten, die sind so bizarr, aber auch so exemplarisch, dass man kaum glauben kann, dass sie wahr sind. In dieser Woche erschien eine Studie des Müncher Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Und diese Studie erzählt genau eine solche Geschichte. Fangen wir von vorne an: Mittlerweile herrscht in der deutschen Politik ja einigermaßen Einigkeit darüber, dass das friedliche Zusammenleben in der Bundesrepublik nur noch über tiefgreifende Strukturreformen sichergestellt werden kann. Die Kosten für Verteidigung, Schuldzinsen und den infrastrukturellen Wiederaufbau des Landes explodieren, ebenso wie die allein schon demografisch bedingt steigenden Ausgaben für das Sozialsystem. 

Die Lage ist ernst, so viel ist klar. Denn unter den derzeitigen Bedingungen ist der Sozialstaat mittelfristig nicht mehr bezahlbar – und das stellt ein Destabilisierungsrisiko für das gesamtgesellschaftliche Gefüge dar. Also, was braucht es, um Reformen anzugehen? Es braucht neben Erkenntnissen auch Einigungen, Kompromisse und Ergebnisse. Diese können nur auf der Basis guter Daten gefunden werden. Die Erstellung einer solchen Datengrundlage hat sich jüngst ein Team von vier Ökonomen des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung zur Aufgabe gemacht – und ist, kein Scherz, an der schieren Masse der Sozialleistungen in Deutschland gescheitert.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.