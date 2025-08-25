- Nein, wir haben es nicht geschafft!
„Wir schaffen das“: Eine Studie zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt soll den berühmten Satz Angela Merkels bestätigt haben, heißt es in vielen Medien. Doch wenn man genauer hinsieht, beweisen die Zahlen genau das Gegenteil.
Dieser Tage geht eine auf den ersten Blick sehr erfreuliche Meldung durch Deutschlands Medienlandschaft: Anscheinend ist die Bundesrepublik gar nicht so schlecht darin, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Denn die im Jahr 2015 als Asylbewerber nach Deutschland geflüchteten Menschen haben eine fast so hohe Erwerbsbeteiligung wie die Gesamtbevölkerung. Dies ist derzeit auf allen Kanälen zu vernehmen. All diese Berichte, die pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum der Aussage „Wir schaffen das“ von Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) erscheinen, haben ihren Ursprung in einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), der Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit. Wer sich die Originalstudie selbst durchlesen möchte, kann dies hier tun.
Dieser Studie zufolge ist die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt viel besser verlaufen, als gemeinhin angenommen wird. Die Beschäftigungsquote der im Jahr 2015 nach Deutschland geflüchteten Menschen lag im Jahr 2024 nämlich bei 64 Prozent, im Vergleich zu 70 Prozent in der Gesamtbevölkerung. Die Studie spezifiziert nicht, wie viele Wochenarbeitsstunden abgeleistet werden müssen, um als beschäftigt zu gelten. Allerdings ist die Zahl der geringfügig Beschäftigten unter den Flüchtlingen klein. Laut IAB sind 90 Prozent der erwerbstätigen Geflüchteten in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen angestellt, in der Gesamtbevölkerung liege dieser Anteil bei 92 Prozent.
