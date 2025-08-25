Flüchtlinge und der Arbeitsmarkt - Nein, wir haben es nicht geschafft!

„Wir schaffen das“: Eine Studie zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt soll den berühmten Satz Angela Merkels bestätigt haben, heißt es in vielen Medien. Doch wenn man genauer hinsieht, beweisen die Zahlen genau das Gegenteil.