So erreichen Sie Bastian Brauns:

Bastian Brauns ist Ressortleiter „Kapital“ beim Magazin Cicero und Cicero Online. Davor arbeitete er im Wirtschaftsressort von Zeit Online und bei der Stiftung Warentest. Er baute als Chefredakteur das Meinungs-Startup Pressekompass.net mit auf, das 2014 mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet wurde. Seine Ausbildung absolvierte er an der Henri-Nannen-Schule.

Eine 500-Gramm-Packung Spaghetti von Barilla für 1,59 Euro; ein Pfund Butter von Kerrygold für 2,29 Euro. Gemessen daran, wie häufig wir in Supermärkten einkaufen, haben wir an solchen Beträgen auf dem Einkaufsbon meist wenig zu beanstanden. Sicher, mal vergisst ein Kassierer, das Flaschenpfand abzuziehen. Mal stimmt der Preis im Kassensystem nicht überein mit dem am Regal ausgezeichneten. Und klar, die Butter ist wieder ganz schön teuer geworden. Aber ungerecht behandelt fühlen wir uns selten.

Beim Blick in andere Einkaufswagen mag schon mal Neid aufkommen: Liegt dort ein exquisiter Parmaschinken, während man selbst sich mit geklebtem Formschinken der Eigenmarke begnügt? Die viel zu lange Kassenschlange aber macht alle wieder gleich. Obwohl der gestresste Parmaschinken-Yuppie nur noch schnell Crémant kaufen wollte, muss er warten. Denn die Rentnerin vor ihm mit den Trumpf-Pralinen und dem ewigen Wechselgeld hat vor allem eines: Zeit. Und noch etwas macht alle gleich: Jeder zahlt für jedes Produkt denselben Preis.

schließen x Der flexible Monatspass kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Sie haben Zugriff auf Artikel der Printausgabe seit 01/2017 sowie auf die aktuelle E-Paper-Ausgabe. Abonnenten der Print-Ausgabe erhalten den Monatspass zum reduzierten Preis von 1,90 € pro Monat. E-Paper und Kombi-Abonnenten bekommen einen kostenlose Zugang.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.