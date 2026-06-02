FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 - Das Spiel der Mächtigen

Von Katar bis Washington hat sich die Fifa zwischen Autokraten, Lobbyisten und westlichen Konzernen ein globales Abhängigkeitsnetz aufgebaut. Im Zentrum: US-Präsident Donald Trump. Zur WM 2026 zeigt sich, wie eng Sport, Geld und Geopolitik inzwischen miteinander verflochten sind.