Argentiniens Fußballstar Lionel Messi feiert den Weltmeistertitel 2022 (l.); Donald Trump (r.)
Argentiniens Fußballstar Lionel Messi feiert den Weltmeistertitel 2022 (l.); Donald Trump (r.) / dpa/laif

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 Das Spiel der Mächtigen

Von Katar bis Washington hat sich die Fifa zwischen Autokraten, Lobbyisten und westlichen Konzernen ein globales Abhängigkeitsnetz aufgebaut. Im Zentrum: US-Präsident Donald Trump. Zur WM 2026 zeigt sich, wie eng Sport, Geld und Geopolitik inzwischen miteinander verflochten sind.

VON RONNY BLASCHKE am 13. Juni 2026 16 min

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Ronny Blaschke hat fünf Bücher über politische Hintergründe im Fußball geschrieben.

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Im November 2025 traf im Weißen Haus der berühmteste Fußballer auf den berühmtesten Politiker. Cristiano Ronaldo und Donald Trump lachten, wirkten vertraut, die Kameras klickten. Ronaldo, der auf Instagram 673 Millionen Follower zählt, postete Fotos von diesem Treffen. In sozialen Medien kursierten KI-Videos, in denen Ronaldo und Trump einen Ball jonglieren.

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Jens Böhme | Sa., 13. Juni 2026 - 15:46

Das kann ich gut nachvollziehen. Wer will denn so einem unter Beschuss von allen Seiten lukrativen Weltverband vorstehen? Das können nur Hasardeure, wie Havelange, Blatter oder Infantino.

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