Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmer
Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmer / picture alliance / photothek.de | Florian Gaertner

Familienunternehmer ziehen sich zurück Ein deutsches Politritual

Eine Einladung an die AfD löste bei den Familienunternehmern massive Reaktionen aus und endete mit einem chaotischen Rückzug. Ein peinlicher Fall politischen Pingpongs in Deutschland. Am Ende profitiert einzig die AfD.

VON JAN UPHOFF am 3. Dezember 2025 5 min

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

Es scheint im politischen Deutschland inzwischen wie ein sauber einstudiertes Ritual, das sich in verlässlichen Abständen wiederholt: Ein wirtschaftsfreundlicher Verband oder eine konservative Partei nimmt einen kleinen Stein aus der hoch aufragenden Brandmauer. Kaum ist der auch nur angefasst, setzt der mittlerweile zwar erwartbare, aber immer wieder inbrünstig vorgetragene Sturm der Entrüstung ein. Der vollkommen unvorbereitete Verband / die Partei ist auf einmal total überrumpelt und rudert sofort hastig zurück. Zu allem Überfluss kommt es dann in den eigenen Reihen noch oft zum moralischen Aufstand, zu Austritten und zu Distanzierungen – ganz so, als hätten Teile des Vereins mit ihrem Vorstoß ein Tabu der Menschheitsgeschichte gebrochen.

Peter William | Mi., 3. Dezember 2025 - 17:02

bleibt dabei! Nicht DIE Demokratie sondern "unsere" Demokratie ™ muss gerettet werden. Dann halt auch hier beim Cicero, bei X verbreitet ich das schon eine Weile.

Ich verstehe das schon, basiert es ja auf meinen eigenen Kommentaren. Wäre es nicht sehr viel zielführender die Brandmauer endlich niederzureissen und mich aus meinem/euren sozialistischen Gefängnis zu befreien, in das ihr mich gesteckt habt?

Als würde es keine anderen Politikanwärter geben. Die Altvorderen können dann in Rente gehen und noch ab und zu ihren Quark aus dem Off beitragen, wenn es halt nötig ist. Und ich hätte endlich meine verdiente Ruhe.

H. Stellbrink | Mi., 3. Dezember 2025 - 17:09

Möglicherweise hätte die AfD ein wenig von einer harmlosen und politisch folgenlosen Einladung profitiert. Viel mehr profitiert sie jedoch von der Ausladung, nachdem das politische Problem ja sachlich richtig beschrieben wurde.
Die gratismutige Distanzierung von der AfD, diese verbale "Du-kommst-aus-dem-Gefängnis-frei"-Karte, geschenkt, das gehört heute ja in allen gesellschaftlichen Bereichen dazu wie das "Mit freundlichen Grüßen" am Ende eines Briefes.
Das wirkliche Problem besteht im Opportunismus gegenüber einer aggressiven Minderheit, die ihre Macht rücksichtslos verteidigt. Sie ist im Besitz wichtiger Ressourcen wie der Leitmedien, die ihr erlauben, mit dem digitalen (und durchaus auch dem physischen linksradikalen) Mob die Straße zu beherrschen und den kulturellen Bürgerkrieg für sich zu entscheiden.

