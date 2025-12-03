- Ein deutsches Politritual
Eine Einladung an die AfD löste bei den Familienunternehmern massive Reaktionen aus und endete mit einem chaotischen Rückzug. Ein peinlicher Fall politischen Pingpongs in Deutschland. Am Ende profitiert einzig die AfD.
Es scheint im politischen Deutschland inzwischen wie ein sauber einstudiertes Ritual, das sich in verlässlichen Abständen wiederholt: Ein wirtschaftsfreundlicher Verband oder eine konservative Partei nimmt einen kleinen Stein aus der hoch aufragenden Brandmauer. Kaum ist der auch nur angefasst, setzt der mittlerweile zwar erwartbare, aber immer wieder inbrünstig vorgetragene Sturm der Entrüstung ein. Der vollkommen unvorbereitete Verband / die Partei ist auf einmal total überrumpelt und rudert sofort hastig zurück. Zu allem Überfluss kommt es dann in den eigenen Reihen noch oft zum moralischen Aufstand, zu Austritten und zu Distanzierungen – ganz so, als hätten Teile des Vereins mit ihrem Vorstoß ein Tabu der Menschheitsgeschichte gebrochen.
-
