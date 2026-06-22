Experten-Kommission - Warum die Rentenreform zur deutschen Schicksalsfrage wird

Die Renten-Experten zwingen die Bundesregierung dazu, der demografischen Realität ins Auge zu blicken. Nun zeigt sich, ob die Politik den Mut hat, das Paket umzusetzen. Oder ob das Land wieder einmal an seinen Besitzstandswahrern scheitert.