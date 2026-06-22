- Warum die Rentenreform zur deutschen Schicksalsfrage wird
Die Renten-Experten zwingen die Bundesregierung dazu, der demografischen Realität ins Auge zu blicken. Nun zeigt sich, ob die Politik den Mut hat, das Paket umzusetzen. Oder ob das Land wieder einmal an seinen Besitzstandswahrern scheitert.
Die demografische Realität klopft seit vielen Jahren immer lauter an die hölzerne Pforte des deutschen Rentensystems. Und zum ersten Mal macht die Politik die Tür auf, statt das dröhnende Hämmern zu ignorieren. Mit diesem Bild lässt sich am besten beschreiben, was sich derzeit bei der Rente tut. Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) stellen heute das Empfehlungspaket der Rentenkommission im Bundeskanzleramt vor. Und im Vorfeld hatten sich Union und SPD bereits darauf geeinigt, die Experten-Vorschläge als Rentenreform umzusetzen, solange sie einstimmig beschlossen werden. Und das wurden sie.
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