Merz und Bas
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) / picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Experten-Kommission Warum die Rentenreform zur deutschen Schicksalsfrage wird

Die Renten-Experten zwingen die Bundesregierung dazu, der demografischen Realität ins Auge zu blicken. Nun zeigt sich, ob die Politik den Mut hat, das Paket umzusetzen. Oder ob das Land wieder einmal an seinen Besitzstandswahrern scheitert.

VON CARSTEN KORFMACHER am 23. Juni 2026 8 min

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Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

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Die demografische Realität klopft seit vielen Jahren immer lauter an die hölzerne Pforte des deutschen Rentensystems. Und zum ersten Mal macht die Politik die Tür auf, statt das dröhnende Hämmern zu ignorieren. Mit diesem Bild lässt sich am besten beschreiben, was sich derzeit bei der Rente tut. Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) stellen heute das Empfehlungspaket der Rentenkommission im Bundeskanzleramt vor. Und im Vorfeld hatten sich Union und SPD bereits darauf geeinigt, die Experten-Vorschläge als Rentenreform umzusetzen, solange sie einstimmig beschlossen werden. Und das wurden sie.

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Theodor Lackner | Di., 23. Juni 2026 - 07:45

Eine kluge Bewertung, vor allem wegen der im Schlussabschnitt erwähnten Einbettung in die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, die meist unterlassen wird. Die Kommissionsvorschläge sind i.W. nachvollziehbar, wenn auch hier und da (Beamte!) zu zaghaft.

Aber entscheidend wird etwas anderes sein: Die Produktivität wieder zu erhöhen, den Klimawahn zu stoppen, die Solidarität (als freiwillige Leistung für einem Ähnliche) wieder mit der Freiheit zu versöhnen.

Wenn die AfD klug ist, stimmt sie der Richtung der Vorschläge zu. Die linken Parteien von Linke bis linker Union werden schon selbst dafür sorgen, dass das Paket zerredet wird.

Armin Latell | Di., 23. Juni 2026 - 08:05

ich bin bestimmt kein Rentenfachmann, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass vor einer Rentenreform eine massive Ausgabenreform stehen muss. Erst danach kann man entscheiden, ob es eine Rentenreform geben muss und wie sie ausgestaltet werden kann. Solange nur den Einzahlern ständig mehr abgenommen wird und Leistungen gekürzt werden, wird das Problem nur nach hinten verschoben. Wie Sie es ganz richtig geschrieben haben: die Rahmenbedingungenmüssen eben auch passen!

Armin Latell | Di., 23. Juni 2026 - 07:55

Allerdings tut sie das. Aber sie steht an sehr vielen Fronten auf dem Spiel, nicht nur bei der Rente. Dass es so weit gekommen ist, liegt daran, dass die letzten 20 Jahre (mindestens) der (Rechts)Staat, die Bürger, das Gemeinwesen, die Demokratie, das Deutsche Volk, sein Wohlstand, den Regierungsfunktionären volle Kanne am Arsch vorbeigegangen sind. Das Problem: es ist exakt noch immer so. Egal, was beschlossen wird: die Lasten für den Steuer- und Beitragszahler steigen, die Leistungen werden dafür im Gegenzug reduziert, die Bevormundung nimmt zu, dafür werden unsere Steuergelder mit dem Füllhorn in der ganzen Welt ausgeschüttet. Kritik daran verboten, Änderungsforderungen (oder auch: Wahlen) geflissentlich ignoriert. Solange sich diese Feudalmanier sich nicht ändert, bleibt Deutschlands Zukunft prekär. Pflichtschuldig hat der Autor das in seinen beiden letzten Absätzen angedeutet.

Inana | Di., 23. Juni 2026 - 08:32

Der Autor geht über eins hinweg Das Rentensystem kann nicht isoliert betrachtet werden und auch nicht als einziges reformiert werden. Wer massive Kürzungen hier will, kann nicht zeitgleich ohne Bremse Geld für EU-Erweiterungen, "Radwege in Peru", Flüchtlingspolitik, Energie-Experimente und auch nicht Finanzierung der Ukraine ausgeben. Da hilft auch keine pathetisches Gerede davon, dass "das Land" sich reformieren und "der Wahrheit" ins Auge sehen müsste.

Pamina | Di., 23. Juni 2026 - 08:54

Die Grundrente dient ohnehin nur dazu dem Staat die Mittel für die Grundsicherung zu sparen und sie der Rentenversicherung aufzuhalsen.

Pamina | Di., 23. Juni 2026 - 08:51

Wie es aussieht, soll nun der Dreiklang aus gesetzlicher, betrieblicher und Kapitalrente das Rentenniveau von 48 Prozent künftig sichern. Das bedeutet eine massive Abwertung des Rentenniveaus der gesetzlichen Rente und ist unverantwortlich. Dieses Rentenniveau ist schon extrem niedrig im Vergleich zu anderen Industrieländern, auch bei ähnlicher Demographie. Es wird wieder nur eine massive Belastung der Arbeitnehmer geben. So kann das auch nicht weitergehen. Die Regierung muss endlich versicherungsfremde Leistungen wie auch zum Beispiel Heils Grundrente aus Steuermitteln zahlen oder diese abschaffen.

Ingo Frank | Di., 23. Juni 2026 - 08:56

Kanzler geht das „Hinterteil auf Grundeis“ ……
Es wird keine, nicht die Kleinste Reform in Deutschland vor den zwei Wahlen im Osten und in Berlin geben. Und danach, wird im besten Fall, die Schockstarre der gegenseitigen Neutralisierung von SPD & Union weiter anhalten. Wenn’s ganz „dicke“ kommt und es gibt tatsächlich keine rechnerische Mehrheit gegen die AfD, oder nur mit den SED- Erben und der Mauer Mörderpartei, ist das das Ende der SPD bestimmten Koalition und dies ohne eine einzige Reform, sondern nur ein „Verschleudern“
unserer Steuermilliarden …….die in Erinnerung bleibt
Mit besten Gruß a d Erfurter Republik

Urban Will | Di., 23. Juni 2026 - 09:15

jetzt beweisen“ steht, ist mit der derzeitigen Regierung oder generell linken Regierungen nicht machbar. Das sollte endlich mal klargestellt wer.
Auch diese Rentenreform wird so nie kommen. Die Sozen werden bspw nie d Rente mit 63 aufgeben.
Punkt 1 und somit wohl d wichtigste war exakt das, was Weidel vor einigen Wochen als AfD-Konzept benannt hat. Es gibt noch weitaus mehr Übereinstimmungen zw d Union und d Blauen, egal was Merz und seine Brandmaurer da plappern.
Und es gibt eine Mehrheit im Volk für bürgerliche, konservative, wirtschaftsfreundliche Politik.
All diese Beiträge wie der hier und all das Gerede in den Medien sind heiße Luft, wenn nicht endlich der erlösende Ruf nach der Wende über Neuwahlen kommt.
Man gebe dem Bürger, der auf das schändlichste von diesem Kanzler belogen wurde, seine Stimme zurück auf das er neu entscheide.

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