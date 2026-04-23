In den vergangenen Jahren hat der Politikverdruss in der Bundesrepublik zugenommen. Immer mehr Menschen fühlen sich nicht mehr ausreichend repräsentiert. Woher kommt dieses langsame Auseinanderdriften zwischen Politik und Bürger? Joana Cotar hat darauf eine Antwort. Und im Cicero Podcast Wirtschaft spricht sie sie mit einer Klarheit aus, die im politischen Berlin eine Seltenheit ist: Die Entfremdung hat einen systemischen Grund, nämlich einen Politikbetrieb, der sich selbst ernährt und seinen eigenen inneren Zwängen folgt. Die Bürger spielten in diesem Apparat kaum eine Rolle. Somit seien nicht einzelne Parteien, einzelne Politiker problematisch, sondern das gesamte System.



Joana Cotar weiß, wovon sie spricht. Sie saß acht Jahre lang im Deutschen Bundestag, erst für die AfD und nach ihrem Austritt als parteilose Abgeordnete. Cotar beschreibt einen politischen Betrieb, der mit der öffentlichen Vorstellung von parlamentarischer Demokratie nur noch wenig gemein hat. „Das Parlament soll ja eigentlich die Regierung kontrollieren“, sagt sie. „Tatsache ist aber: Das ist ein reiner Abnickverein, das ist ein reiner Showverein.“ Abstimmungen seien von vornherein geplant, Mehrheiten organisiert, Abweichler unter Druck. Für Cotar ist das freie Mandat eine Fiktion: „Was Sie im Plenum sehen, ist Show für die Bürger und Show für die Presse“. Parteien, so ihre Diagnose, hätten sich finanziell und strukturell so eingerichtet, dass sie kaum noch korrigierbar seien. Wer sich anpasst, bleibt versorgt. Wer ausschert, riskiert seine politische Existenz. Wie könnte ein solches System reformiert werden? Und was bedeutet das alles, für die Demokratie, für die Gesellschaft, die Bürger?



Carsten Korfmacher (li.) und Joana Cotar in der Cicero-Redaktion / J. Marguier



Das Gespräch wurde am 16. Februar 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.



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