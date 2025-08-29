- Brüsseler Machtpoker
Die EU ist geschwächt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will alle Macht in Brüssel konzentrieren. Doch damit setzt sie Europa aufs Spiel. Denn der neue EU-Haushalt beschneidet die Autonomie der Mitgliedstaaten.
Seien wir ehrlich: Eigentlich wollen Sie diesen Text nicht lesen. Das ist verständlich, geht es doch um die Europäische Union und Fragen des Haushalts. Das klingt langweilig und kompliziert zugleich, eine Kombination, die auf normale Menschen wie eine Vollnarkose wirkt. Niemand beschäftigt sich freiwillig und gerne mit den Feinheiten der Finanzflüsse zwischen verschiedenen europäischen Institutionen. Und doch ist es enorm wichtig, hier genauer hinzusehen.
Warum? Weil sich die Politik ebendie Tatsache, dass wir es hier mit einer geballten Ladung komplizierter Langeweile zu tun haben, zunutze macht. Anstatt sich dem mühseligen Alltagsgeschäft hinzugeben und das Tribunal der Öffentlichkeit über politische Vorschläge urteilen zu lassen, kann sie über den Haushalt Fakten schaffen. Denn Macht folgt dem Geld. Und wer die milliardenschweren europäischen Geldtöpfe kontrolliert, der entscheidet, wer das Sagen hat und wohin die Reise geht.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.