Polizei in Paris
Straßenschlachten in Frankreich aufgrund geplanter Einsparungen / picture alliance / SIPA | Sebastien Salom-Gomis

Euro und Staatsschulden „Wir kommen zunehmend ans Ende“

Die französische Schuldenkrise spitzt sich immer weiter zu. Die Probleme könnten in Europa einen Flächenbrand auslösen, warnt Ökonom Thomas Mayer im Interview. Am Horizont zeichnet sich immer deutlicher ein düsteres Szenario ab.

INTERVIEW MIT THOMAS MAYER am 19. September 2025

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er unter anderem Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research.

Herr Mayer, jüngst hat die Ratingagentur Fitch die Bonität Frankreichs herabgestuft. Übersetzen Sie das bitte einmal für uns: Was bedeutet das?

Wolfgang Borchardt | Fr., 19. September 2025 - 12:33

Sondervermögen heißen, hat sich die Situation doch merklich entspannt.

Karl-Heinz Weiß | Fr., 19. September 2025 - 13:27

Macron hat es in seinen Amtszeiten trotz seiner starken politischen Stellung nicht vermocht, in seinem Land Strukturreformen durchzusetzen und und ist mehrfach eingeknickt. Allerdings wird im Beitrag nicht deutlich, warum die deutlich höhere Staatsverschuldung in Japan und den USA nicht mindestens genauso bedrohlich ist. Paradoxerweise ist in Anbetracht dieser Situation ausgerechnet der argentinische Präsident der einzig realistische Wirtschaftspolitiker.

Peter William | Fr., 19. September 2025 - 13:41

Deflation der 2010er in Europa was mit der deutschen schwarzen Null zu tun.

Achso, mal als Bemerkung am Rande, wenn Europa sich von den USA emanzipieren will braucht Europa eigene Ratingagenturen. Wenn 2008 eine Sache gezeigt hat dann den Filz schwischen Banken, Regierung und Rating Agenturen getragen von amerikanischen Bürgern die alles auf Schulden aufbauen. The Big Short zeigt es gut, könnt ihr euch ruhig mehrmals anschauen, ist nicht so leicht zu verstehen.

Außer-US-amerikanische Rating Agenturen müssen den Dollar abwerten.

