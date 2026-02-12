EU-Sondergipfel - Markt-Misstrauen made in Europe

Europa verliert global an Wettbewerbsfähigkeit. Ein Wirtschafts-Sondergipfel sollte das Ruder herumreißen. Doch Ideen wie „Buy European“ zeigen, dass die EU in einem gefährlichen Paradox gefangen ist – mehr Markt fordern, aber weniger Wettbewerb zulassen.