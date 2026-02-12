- Markt-Misstrauen made in Europe
Europa verliert global an Wettbewerbsfähigkeit. Ein Wirtschafts-Sondergipfel sollte das Ruder herumreißen. Doch Ideen wie „Buy European“ zeigen, dass die EU in einem gefährlichen Paradox gefangen ist – mehr Markt fordern, aber weniger Wettbewerb zulassen.
Der Befund ist ernüchternd: Europa wächst schwächer als die USA, verliert Industrie an Asien und fällt insgesamt im globalen Wettbewerb zurück. Grund dafür ist das Zusammenspiel aus hohen Energiepreisen, regulatorischer Überfrachtung und fragmentierter Finanzarchitektur. Das führt dazu, dass die Kosten der Unternehmen explodieren und gleichzeitig nicht genug Geld da ist, um zukünftiges Wachstum zu finanzieren. Denn während in den USA privates Kapital im Überfluss in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz und humanoide Robotik fließt, versickern europäische Ersparnisse unproduktiv oder fließen ebenfalls in die USA. Somit finanzieren sie amerikanisches Wachstum mit – Wachstum, das in Europa heute fehlt.
