Macron und Merz
Emmanuel Macron und Friedrich Merz beim EU-Sondergipfel in Belgien / picture alliance / dts-Agentur

EU-Sondergipfel Markt-Misstrauen made in Europe

Europa verliert global an Wettbewerbsfähigkeit. Ein Wirtschafts-Sondergipfel sollte das Ruder herumreißen. Doch Ideen wie „Buy European“ zeigen, dass die EU in einem gefährlichen Paradox gefangen ist – mehr Markt fordern, aber weniger Wettbewerb zulassen.

VON CARSTEN KORFMACHER am 12. Februar 2026 7 min

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

So erreichen Sie Carsten Korfmacher:

Zur Artikelübersicht

Der Befund ist ernüchternd: Europa wächst schwächer als die USA, verliert Industrie an Asien und fällt insgesamt im globalen Wettbewerb zurück. Grund dafür ist das Zusammenspiel aus hohen Energiepreisen, regulatorischer Überfrachtung und fragmentierter Finanzarchitektur. Das führt dazu, dass die Kosten der Unternehmen explodieren und gleichzeitig nicht genug Geld da ist, um zukünftiges Wachstum zu finanzieren. Denn während in den USA privates Kapital im Überfluss in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz und humanoide Robotik fließt, versickern europäische Ersparnisse unproduktiv oder fließen ebenfalls in die USA. Somit finanzieren sie amerikanisches Wachstum mit – Wachstum, das in Europa heute fehlt.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.