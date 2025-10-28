Macron und Merz
Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron wollen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen von einer Verschlankung der EU-Bürokratie überzeugen / picture alliance/dpa/AP | Geert Vanden Wijngaert

EU-Bürokratie Das Europa der Liliputaner

Die europäische Wirtschaft steht unter Druck. Einer der wichtigsten Gründe: die überbordende Bürokratie der EU. Nun soll eine Initiative von Friedrich Merz und anderen europäischen Staatsoberhäuptern Abhilfe schaffen. Doch der Vorstoß ist zum Scheitern verurteilt.

VON THOMAS MAYER am 29. Oktober 2025 7 min

Thomas Mayer

Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

Bundeskanzler Friedrich Merz will gemeinsam mit 19 weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs, dass die EU-Kommission bis Jahresende das aktuelle europäische Regelwerk einer gründlichen Überprüfung unterzieht. Überholte und überbordende Vorschriften sollen vereinfacht oder gänzlich gestrichen werden. Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Markteinführung neuer Produkte oder den Bau von Fabriken und Energienetzen sollen beschleunigt werden. Das EU-Wettbewerbsrecht soll modernisiert und die Fusionskontrolle und Beihilfeverfahren schneller werden. Kleine und mittlere Unternehmen sollen leichter Zugang zu Finanzierung erhalten und von Berichts- und Informationspflichten - etwa im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung - entlastet werden. Im Februar des kommenden Jahres könnte dann ein EU-Sondergipfel zur Wettbewerbsfähigkeit einberufen werden. 

Tatsächlich liegt die Wirtschaft der EU-Länder am Boden, gefesselt von einem undurchdringlichen Dickicht von Bürokratie. Es ergeht ihr, wie dem Helden in Jonathan Swifts Roman „Gullivers Reisen“. Als dieser nach einem Schiffbruch am Strand einer fremden Insel aufwacht, findet er sich an Armen, Beinen und Haaren mit Schnüren an den Boden gefesselt. Sechs Zoll kleine Winzlinge klettern auf seinem Körper herum. Er schafft es, die Fäden an seinem linken Arm zu lösen. Doch die Winzlinge feuern eine Salve von Pfeilen auf ihn ab, woraufhin er beschließt, sich besser ruhig zu verhalten. 

Rainer Mrochen | Mi., 29. Oktober 2025 - 08:22

Das ist mal ein gepfefferter Beitrag der vieles aus der Gemeinde der Kommentierenden endlich, deutlich in Worte fasst. Nur bleibt die Frage; ist das den Betreffenden auch klar und werden sie danach handeln? Ich fürchte hier sind SIE Opfer ihrer eigenen Logik. Gut gemeint jedoch, vorsichtig ausgedrückt, mit grosser Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt. Aber weiter so im Text. Nur wenn die Fehlleistungen massiv und öffentlich angeprangert werden ist überhaupt Abhilfe zu erwarten. Daher danke für ihren Text.

Thomas Veit | Mi., 29. Oktober 2025 - 08:47

ernsthafte Reform im SELBST ANGELEGTEN Dickicht von Bürokratie und gut meinenden Verordnungen etc. bereits im Keim erstickt. Maximal 'ein Reförmchen' ist zu erwarten - mit sehr viel Glück.

Mittlerweile glaube ich persönlich, dass nur etwas wirklich Neues echte Veränderungen herbei führen könnte, national wie auch auf EU-Ebene - ein Milei oder ein europäisches bzw. deutsches 'DOGE', zumindest so in der Art, muss ja nicht ein 1:1 Abklatsch des bereits existierenden bzw. bekannten sein.

Dass 'die Etablierten' ihr eigenes verstricktes und über Jahrzehnte aufgebautes System tatsächlich selbst in überschaubarer Zeit grundsanieren könnten sehe und glaube ich nicht - siehe auch die aktuelle 'Politikwende' (Merz) in der Berliner Koalition. Zudem müsste man ja eventuell ggf. auch eigene Fehler und Versagen eingestehen... - unwahrscheinlich!

Was das in der Konsequenz bedeutet kann sich jeder selbst überlegen... ...

Peter William | Mi., 29. Oktober 2025 - 08:50

ein gewisser Teil wird bald in Rente gehen, ob diejenigen die danach kommen besser sind darf bezweifelt werden. Die Boomer haben/hatten zumindest eine gute Arbeitsmoral, insbesondere von den Z kann das m.E. nicht behauptet werden. Der hohe Frauenanteil darf auch nicht missachtet werden, diese haben ein männerfeindliches gut vernetztes Biotop geschaffen und missbrauchen ihre Macht wo sie nur können um ihre Moralvorstellungen so gut wie nur eben möglich durchzusetzen. Das nach unten treten haben sie aus der Hauptmann von Köpenick übernommen. Kennen wir Kerle alle aus der Schule, jeder von uns hatte mindestens eine solche Lehrerin, an den Universitäten und bei den restlichen Behörden ist es nicht anders. Angst ist das Mittel diese Bande zu durchbrechen. Zum Beispiel 20% müssen gehen, dann setzt der Überlebensinstinkt ein, die Bande die sie verbindet ist dünn, es wird ums berufliche Überleben gekämpft. Sie werden sich gegenseitig fertig machen, Katzenkämpfe. Ich sehe keinen anderen Weg.

Thomas Veit | Mi., 29. Oktober 2025 - 09:03

Innern zusammenhält: es ist im wesentlichen GELD und dessen breiteflächige Verteilung und weniger here Ziele und gemeinsame Werte (außer des vorgenannten €-Werts). Stockt der Geldfluss wird di EU sehr schnell erodieren...

Bestes Beispiel sind die angestrebten gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen: schon bei der Grobplanung gemeinsamer Vorhaben bricht Streit und Missgunst zwischen den beiden 'großen Europäern' Frankreich und Deutschland aus und führt zur Absage gemeinsamer Entwicklungen und Projekte.

Letztendlich geht es dabei auch nur um's Geld..., und in diesem speziellen Falle - F vs D - darum wer wen dominiert... ... - vermutlich auch noch historisch begründet.

G. Fischer | Mi., 29. Oktober 2025 - 09:33

Ich kann Ihnen nur zustimmen. Nicht nur die Politik, sondern auch Behörden und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes gleichen oft einem Moloch, der Macht (oft von kleinen Geistern) ohne Verantwortlichkeit - und vor allem ohne Konsequenz!!! - ausübt. M.E. sollte die mindestens 5jährige (Lebens)Erfahrung in der freien Wirtschaft sowohl Voraussetzung für den Eintritt in den öffentlichen Dienst, als auch in die Politik sein. Hier lernt man Demuth und für seine Fehler auch mal gerade zu stehen. Verbeamtung, mit der man glaubt, quasi per Knopfdruck ein besonderes Maß an Arbeits- und Berufsethos zu erzeugen, sollten auf wenige hoheitliche Stellen reduziert bzw. ganz abgeschafft werden. Aber wie gesagt, die Frösche sind bei den Entscheidungen in der Überzahl...daher habe ich da wenig Hoffnung...

Michael Kaufmann | Mi., 29. Oktober 2025 - 09:36

Die Frage im Raum ist ja wie werden Gemeinschaften solche Entscheidungsträger wieder los. Das Peters Prinzip funktioniert ja prächtig wenn. Siehe Eberts Erfahrung mit Entscheidungsträgern.

