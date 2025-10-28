- Das Europa der Liliputaner
Die europäische Wirtschaft steht unter Druck. Einer der wichtigsten Gründe: die überbordende Bürokratie der EU. Nun soll eine Initiative von Friedrich Merz und anderen europäischen Staatsoberhäuptern Abhilfe schaffen. Doch der Vorstoß ist zum Scheitern verurteilt.
Bundeskanzler Friedrich Merz will gemeinsam mit 19 weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs, dass die EU-Kommission bis Jahresende das aktuelle europäische Regelwerk einer gründlichen Überprüfung unterzieht. Überholte und überbordende Vorschriften sollen vereinfacht oder gänzlich gestrichen werden. Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Markteinführung neuer Produkte oder den Bau von Fabriken und Energienetzen sollen beschleunigt werden. Das EU-Wettbewerbsrecht soll modernisiert und die Fusionskontrolle und Beihilfeverfahren schneller werden. Kleine und mittlere Unternehmen sollen leichter Zugang zu Finanzierung erhalten und von Berichts- und Informationspflichten - etwa im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung - entlastet werden. Im Februar des kommenden Jahres könnte dann ein EU-Sondergipfel zur Wettbewerbsfähigkeit einberufen werden.
Tatsächlich liegt die Wirtschaft der EU-Länder am Boden, gefesselt von einem undurchdringlichen Dickicht von Bürokratie. Es ergeht ihr, wie dem Helden in Jonathan Swifts Roman „Gullivers Reisen“. Als dieser nach einem Schiffbruch am Strand einer fremden Insel aufwacht, findet er sich an Armen, Beinen und Haaren mit Schnüren an den Boden gefesselt. Sechs Zoll kleine Winzlinge klettern auf seinem Körper herum. Er schafft es, die Fäden an seinem linken Arm zu lösen. Doch die Winzlinge feuern eine Salve von Pfeilen auf ihn ab, woraufhin er beschließt, sich besser ruhig zu verhalten.
