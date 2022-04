So erreichen Sie Ekaterina Zolotova:

Es überrascht nicht, dass der Wirtschaftskrieg gegen Russland zu Spannungen auf den europäischen Energiemärkten geführt hat, wo man sich darum bemüht, alternative Quellen zu dem nach wie vor größten Lieferanten zu finden. Italien zum Beispiel hat bereits Vereinbarungen getroffen, um die Erdgaslieferungen aus Algerien und Angola zu erhöhen. Russland ist deswegen jedoch nicht sonderlich besorgt – es geht davon aus, dass die internen Probleme in der Region, die jüngste Opec+-Vereinbarung sowie der Wettbewerb um Energie in der EU dazu führen werden, dass Europa weiterhin ziemlich abhängig von seinen eigenen Exporten bleibt. Moskau sieht natürlich, was Europa tut – und wird alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um seine Position auf den europäischen Märkten durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten zu erhalten.

Die Debatte über den Verzicht auf russisches Gas zugunsten anderer Anbieter, insbesondere in Afrika, ist nicht neu. US-Präsident Ronald Reagan ermutigte Europa bereits 1981 dazu, als die Urengoi-Pomary-Uzhgorod-Gaspipeline – die Hauptleitung für russische Exporte nach Europa über die Ukraine – gerade gebaut wurde. Ziel war es, die Sowjetunion zu schwächen, die – wie das heutige Russland – in hohem Maße von den Einnahmen aus dem Öl- und Gassektor abhängig war. Washington legte eine Obergrenze für Westeuropa fest (die Verbündeten durften nur bis zu 30 Prozent ihres gesamten Gasverbrauchs von der Sowjetunion beziehen) und verbot der General Electric Corporation unter Androhung von Sanktionen den Export von Technologie und Ausrüstung in die Sowjetunion. Europa ging schließlich seinen eigenen Weg: Westdeutschland und die Sowjetunion hatten wichtige Öl- und Gasinfrastrukturverträge, die beide nicht aufgeben wollten, und andere Länder hatten zu wenig Möglichkeiten, um ihre eigene Produktion zu steigern.