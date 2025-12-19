Friedrich Merz mit hängendem Kopf
Friedrich Merz konnte sich mit seiner Enteignungslösung nicht durchsetzen / picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Enteignung russischer Vermögenswerte Der europäische Irrweg ist zu Ende

Das Vermögen der russischen Zentralbank wird nicht enteignet, um es der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Für Bundeskanzler Merz ist dies eine schwere Niederlage, für Europa hingegen die Chance, seine Rolle in der Welt neu zu definieren.

VON CARSTEN KORFMACHER am 19. Dezember 2025 6 min

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

So erreichen Sie Carsten Korfmacher:

Zur Artikelübersicht

Seit Monaten macht sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der EU dafür stark, dass die in Europa eingefrorenen Vermögen der russischen Zentralbank in Höhe von rund 210 Milliarden Euro für Darlehen an die Ukraine eingesetzt werden. Nun steht fest: Das wird nicht passieren, zu groß war der Widerstand innerhalb der EU. Nicht nur Belgien, wo ein Großteil des russischen Vermögens liegt, sträubte sich dagegen, auch in Frankreich und Italien formierte sich Widerstand. Der neue Plan: Die Ukraine erhält von der EU einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro, für den die EU-Mitgliedsstaaten entsprechend der Größe ihrer Wirtschaftsleistung bürgen. Allerdings beteiligen sich Tschechien, Ungarn und die Slowakei erst gar nicht an den finanziellen Sicherheiten.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Wolfgang Borchardt | Fr., 19. Dezember 2025 - 18:14

Entscheidung. Die Selbstlegitimation, verlässliche bestehende Rechtssysteme für einen vermeintlich guten Zweck aufzuweichen, hätte katastrophale Folgen.. Es ist ein Glück, dass sich nicht alle europäischen Staaten von D moralisch verführen lassen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.