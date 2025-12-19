- Der europäische Irrweg ist zu Ende
Das Vermögen der russischen Zentralbank wird nicht enteignet, um es der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Für Bundeskanzler Merz ist dies eine schwere Niederlage, für Europa hingegen die Chance, seine Rolle in der Welt neu zu definieren.
Seit Monaten macht sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der EU dafür stark, dass die in Europa eingefrorenen Vermögen der russischen Zentralbank in Höhe von rund 210 Milliarden Euro für Darlehen an die Ukraine eingesetzt werden. Nun steht fest: Das wird nicht passieren, zu groß war der Widerstand innerhalb der EU. Nicht nur Belgien, wo ein Großteil des russischen Vermögens liegt, sträubte sich dagegen, auch in Frankreich und Italien formierte sich Widerstand. Der neue Plan: Die Ukraine erhält von der EU einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro, für den die EU-Mitgliedsstaaten entsprechend der Größe ihrer Wirtschaftsleistung bürgen. Allerdings beteiligen sich Tschechien, Ungarn und die Slowakei erst gar nicht an den finanziellen Sicherheiten.
