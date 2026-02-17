- Hat sich das grüne Märchen ausgeträumt?
Medien und Politiker zeichnen die Vision eines klimaneutralen und trotzdem wohlhabenden Deutschlands. Die Realität: Stromüberschüsse, die Deutschland teuer entsorgen muss, und ein Industriestandort, der an Wettbewerbsfähigkeit verliert.
Die Vorstellung eines dekarbonisierten, grünen Deutschlands könnte so schön sein: Windparkanlagen, die sich harmonisch in die Landschaft schmiegen, Solarpaneele auf den Dächern von mit Selbstversorger-Beeten umrahmten Gemeinschaftshäusern – eine Bullerbü-Idylle im Herzen Europas. Doch die freie Fahrt gen grünes Paradies muss abgebremst werden – sonst wird der Crash mit der Realität umso schmerzhafter.
