- Eine Energiepolitik, die keine ist
Die Hoffnung war groß, als eine ehemalige Energiemanagerin Bundeswirtschaftsministerin wurde. Doch nun zeigt sich: Katherina Reiche (CDU) hat nicht die Kraft, die irrationale deutsche Energiepolitik zu reformieren.
Wenn man in die falsche Richtung läuft, dann reicht es nicht, langsamer zu gehen. Man muss umkehren. In der letzten Zeit wuchs die Zuversicht, dass eine solche Umkehr in der deutschen Energiepolitik in dieser Legislaturperiode zumindest im Ansatz möglich sein könnte. Schließlich befindet sich die Bundesrepublik derzeit in der längsten Rezession ihrer Geschichte. Die Industrie wandert ab, die Zahl der Firmenpleiten erklimmt regelmäßig neue Höchststände, die sozialen Sicherungssysteme laufen aus dem Ruder – und selbst die wirtschaftskritischste der drei Parteien in der Regierungskoalition ließ jüngst durchblicken, dass auch ihr klar ist, dass Fehlentwicklungen in der Energiepolitik ihren Anteil an der miserablen wirtschaftlichen Lage des Landes haben.
Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf geeinigt, die Energiewende einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Und so gab die neue Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bei der Beratungsfirma BET Consulting und dem Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln (EWI) ein sogenanntes „Monitoring“ in Auftrag – einen Bericht zum Stand der Dinge in Sachen deutsche Energiepolitik.
