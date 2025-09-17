Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) / picture alliance/dpa | Katharina Kausche

Energiewende Eine Energiepolitik, die keine ist

Die Hoffnung war groß, als eine ehemalige Energiemanagerin Bundeswirtschaftsministerin wurde. Doch nun zeigt sich: Katherina Reiche (CDU) hat nicht die Kraft, die irrationale deutsche Energiepolitik zu reformieren.

VON CARSTEN KORFMACHER am 18. September 2025 6 min

Wenn man in die falsche Richtung läuft, dann reicht es nicht, langsamer zu gehen. Man muss umkehren. In der letzten Zeit wuchs die Zuversicht, dass eine solche Umkehr in der deutschen Energiepolitik in dieser Legislaturperiode zumindest im Ansatz möglich sein könnte. Schließlich befindet sich die Bundesrepublik derzeit in der längsten Rezession ihrer Geschichte. Die Industrie wandert ab, die Zahl der Firmenpleiten erklimmt regelmäßig neue Höchststände, die sozialen Sicherungssysteme laufen aus dem Ruder – und selbst die wirtschaftskritischste der drei Parteien in der Regierungskoalition ließ jüngst durchblicken, dass auch ihr klar ist, dass Fehlentwicklungen in der Energiepolitik ihren Anteil an der miserablen wirtschaftlichen Lage des Landes haben.

Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf geeinigt, die Energiewende einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Und so gab die neue Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bei der Beratungsfirma BET Consulting und dem Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln (EWI) ein sogenanntes „Monitoring“ in Auftrag – einen Bericht zum Stand der Dinge in Sachen deutsche Energiepolitik.

Olaf Klepel | Do., 18. September 2025 - 13:05

Auch wenn ich mich wiederhole, auf meiner Homepage an der BTU Cottbus-Senftenberg zeige ich seit einem Jahr anhand eines Zahlenbeispiels, dass es ohne Abschaltungen nicht funktionieren kann. Die Zahlen haben sich seitdem zwar etwas geändert, aber die Grundaussage bleibt. Leider interessiert sich kaum jemand dafür...

Wolfgang Borchardt | Do., 18. September 2025 - 13:51

Klimakatastrophen, Sonne und Wind. Die Lobby dahinter ist so mächtig, wie es die Kirche im Mittelalter war. Da kommt keine Ministerin allein gegen an. Dafür wird auch der ÖRR sorgen.

Maria Arenz | Do., 18. September 2025 - 14:33

Es ist absurd, von Frau Reiche etwas zu verlangen, was ihr von seineer Kanzlerrolle völlig besoffene Kanzler auf der ganzen Linie konsequent verweigert: einen beherzten Fußtritt in Richtung von allem, was die SPD erst zusammen mit Merkel und dann in der Ampel aus ideologischer Verblendung und stoßender Inkompetenz verbrochen hat. Ohne Kehrtwendung in der Großausrichtung der deutschen Regierungspolitik ist in keinem Ressort etwas möglich, was die Aufregung lohnt. Und ohne Einreißen der Brandmauer ist diese Kehrtwende nunmal nicht möglich. Jeder weitere Artikel zu diesem und den anderen "Glaubensthemen" ist deshalb überflüssig.

