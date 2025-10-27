- Das deutsche Modell ist gescheitert
Trotz beachtlicher Erfolge beim Ausbau erneuerbarer Energien und der Senkung von CO₂-Emissionen verliert das deutsche Modell international an Ansehen – und stößt im Inland an wirtschaftliche und strukturelle Grenzen. Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit sind aus dem Blick geraten.
Deutschland hat seit dem Jahr 2000 das weltweit höchste Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien vorgelegt. Seitdem hat sich deren Anteil an der Stromerzeugung auf 57,1 Prozent im Jahr 2024 fast verneunfacht. Im Jahr 2000 rangierte Deutschland im Kreis der 20 größten Industrienationen – gemessen am Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung – noch auf Platz 15. 2024 erreichten die erneuerbaren Energien – bezogen auf die G20 – nur in Brasilien und in Kanada größere Anteile an der Stromerzeugung als in Deutschland. Dort ist die traditionell genutzte Wasserkraft die wichtigste erneuerbare Energiequelle, in Deutschland sind es Wind- und Solarenergie sowie Bioenergie.
Auch bei der Senkung der Treibhausgas-Emissionen spielt Deutschland weltweit eine Vorreiterrolle. Seit 1990 konnten die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland bis 2024 um 48,2 Prozent gesenkt werden. Die energiebedingten CO2-Emissionen sind im gleichen Zeitraum um 45,7 Prozent zurückgegangen. Weltweit war dagegen ein Anstieg der CO2-Emissionen zu verzeichnen. Der im Jahr 2024 bisher erreichte Höchststand von 35.492 Millionen Tonnen überschreitet das Niveau des Jahres 1990 um 65,7 Prozent. Der Anteil Deutschlands an den weltweiten CO2-Emissionen hat sich von 4,7 Prozent im Jahr 1990 auf 1,6 Prozent im Jahr 2024 verringert.
