Energiewende - Das deutsche Modell ist gescheitert

Trotz beachtlicher Erfolge beim Ausbau erneuerbarer Energien und der Senkung von CO₂-Emissionen verliert das deutsche Modell international an Ansehen – und stößt im Inland an wirtschaftliche und strukturelle Grenzen. Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit sind aus dem Blick geraten.