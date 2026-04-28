Die Regierung hat diese ökonomische Logik ignoriert. Das Ergebnis ist ein in Krisen hochgradig verwundbares Energiesystem / Illustration: Matthias Seifarth
Die Regierung hat diese ökonomische Logik ignoriert. Das Ergebnis ist ein in Krisen hochgradig verwundbares Energiesystem / Illustration: Matthias Seifarth

Energiekrise Auf alten Irrwegen

Überall in der Welt stehen potenzielle Energiepartner bereit. Doch statt zu diversifizieren, steuert die deutsche Politik das Land erneut in eine einseitige Abhängigkeit – und riskiert damit die nächste Energiekrise.

VON STEFAN LIEBING am 3. Mai 2026 11 min

Stefan Liebing

Autoreninfo

Prof. Dr. Stefan Liebing ist geschäftsführender Gesellschafter der Conjuncta GmbH, eines Projektentwicklers und Investmentunternehmens mit Fokus auf den afrikanischen Kontinent. Er lehrt als Honorarprofessor am Afrikazentrum der Hochschule Flensburg und war von 2011 bis 2023 Vorsitzender des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft e.V.

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Energiepolitik beginnt nicht in Brüssel oder Berlin, sondern im eigenen Heizungskeller oder an der Tankstelle um die Ecke. Dort zeigt sich, wie verletzlich eine Volkswirtschaft ist, wenn ihre Energieversorgung ins Wanken gerät. Die Deutschen haben diese Erfahrung gerade erst gemacht, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und der folgenden Energiekrise, ausgelöst durch die einseitige Abhängigkeit von russischem Gas. Doch statt daraus Konsequenzen zu ziehen, hat die Politik die Fehler der Vergangenheit wiederholt. Deutschlands Abhängigkeit ist nicht verschwunden. Die Bundesrepublik hat nur ihren Herrn gewechselt. Und der Krieg im Iran sowie die Spannungen rund um die Straße von Hormus führen uns diese Tatsache schmerzhaft vor Augen.

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