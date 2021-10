Autofahrer erleben in diesen Tagen einen regelrechten Preisschock an den Zapfsäulen. Denn der steigende Ölpreis führt im Zusammenspiel mit der Anfang des Jahres neu eingeführten Kohlendioxid-Abgabe zu neuen Rekorden. Diesel-Kraftstoff kostete laut ADAC am Sonntag so viel wie noch nie in Deutschland. Der bundesweite Durchschnittspreis kletterte dem Automobilclub zufolge auf 1,555 Euro je Liter und übertraf damit den bisherigen Höchststand von 1,554 Euro (26. August 2012).

Ein zusätzlicher Preistreiber beim Diesel ist die hohe Nachfrage nach Heizöl. Denn im Herbst füllen viele Hausbesitzer ihren Tank für den Winter. Aber auch für Benzin steigen die Preise. Der Liter Super E10 kostete am Sonntag durchschnittlich 1,667 Euro an deutschen Tankstellen. Damit fehlen nur noch 4,2 Cent zum Höchststand von 1,709 Euro (13. September 2012).