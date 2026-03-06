- (K)ein Gewissen für 1,39 Euro
Der sogenannte Purpose-Hype, also die systematische Politisierung von Marketing- und Werbeinhalten der letzten fünfzehn Jahre, ist vorüber. Was bleibt, ist ein immenser Schaden – für die beteiligten Unternehmen und das Vertrauen der Gesellschaft in ihr Handeln.
Es gibt Momente, in denen Marketingversprechen nicht einfach nur scheitern. In denen sie etwas beschädigen, das weit über die Marke hinausgeht. Der Purpose-Hype, die systematische Politisierung von Marketing- und Werbeinhalten der letzten fünfzehn Jahre, war so ein Moment. Und sein Ende ist bezeichnender als sein Anfang. Denn er endet sang- und klanglos.
-
