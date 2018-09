Am 28. Juni 1971 wird Elon Reeve Musk in Pretoria geboren – sein Vater Maschinenbauer, seine Mutter kanadischstämmiges Model. In der Schule wird er schwer gemobbt; einmal so zusammengeschlagen, dass er im Krankenhaus landet. Heute teilt Musk aus. Nicht mit Fäusten, sondern über den Kurznachrichtendienst Twitter. Einen britischen Höhlentaucher, der in Thailand maßgeblich daran beteiligt ist, das eingeschlossene Jugendfußballteam aus einer Höhle zu retten, nennt Musk pädophil. Es ist seine Art, mit Zurückweisung umzugehen. Denn als die Welt mit den eingeschlossenen Jungen in Thailand mitfiebert, wurmt den Unternehmer offenbar, dass noch kein Kind gerettet ist. Kurzerhand besteigt Musk sein Flugzeug. Im Frachtraum: ein selbst entwickeltes Mini-Tauchboot. Vor Ort weisen die Höhlentaucher seine Hilfe zurück – das Boot passe in seiner Größe nicht durch die enge Höhle. Ein klarer Mangel an Vision. Wer am Genie zweifelt, hat zu wenig Weitblick oder muss pädophil sein.