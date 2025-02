Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Alles, was man über Elon Musk schreibt, stimmt. Aber garantiert stimmt auch das Gegenteil: Er ist ein Riese mit visionären Ideen. Gleichzeitig kann er aber auch wie ein Kleinkind mit einem unbeherrschbaren Wutanfall sein. Letzteres zumindest erzählen Menschen, die den 53 Jahre alten Multimilliardär schon einmal näher kennengelernt haben. Die einen sehen in Musk den Messias einer ganz neuen Zeit, andere vermuten hinter der stets lausbubenhaft dreinschauenden Miene eher den Utopisten des Untergangs – eine narziss­tische Ich-Maschine, die mittels Macht und Erfolg frühe Kindheitsverletzungen zu kompensieren versucht. „Meine Kindheit war schrecklich“, so sagt er ganz offen, selbst wenn man ihn nicht danach gefragt hat.

Nur eines scheint daher gewiss zu sein: Der 1971 im südafrikanischen Pretoria geborene Tech-Unternehmer scheidet die Geister. Ja, er scheint selbst ein in sich geschiedener Geist zu sein. Vielleicht beherrscht auch deshalb niemand den Ritt auf der Rasierklinge derart perfekt wie Elon Musk. Nahezu sämtliche seiner Unternehmen sind aus der Nähe zum Abgrund entstanden. Und immer wieder hat es Momente gegeben, da hätte auch alles ganz anders kommen können im Leben des heute angeblich reichsten wie vermutlich auch einflussreichsten Menschen der Welt.