Flüchtlinge Ukraine
Ein Ersthelfer nimmt ukrainische Flüchtlinge im Jahr 2022 am Bahnhof in Berlin in Empfang / picture alliance / ANP | Ramon van Flymen

Einwanderung Migration, Bürgergeld und die deutsche Angst vor der Vernunft

Derzeit wird diskutiert, ob Ukrainern das Bürgergeld gestrichen werden soll. Eine Scheindebatte, die vom eigentlichen Problem ablenkt: Themen wie Migration, Arbeit und Sozialstaat werden in Deutschland nur noch gefühlt, nicht mehr gedacht.

VON CARSTEN KORFMACHER am 7. August 2025 10 min

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

So erreichen Sie Carsten Korfmacher:

Zur Artikelübersicht

Jüngst ist wieder mal die Debatte hochgekocht, ob die Menschen, die im Zuge des russischen Angriffs aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, weiterhin Bürgergeld erhalten sollen. Diese Debatte ist insofern bizarr, als dass sie, wie wir noch sehen werden, vollkommen irrelevant ist. Und doch entfaltet sie ihre destruktive Wirkung. Denn emotional aufgeladene Pseudodiskussionen dieser Art blockieren genau die Debatten, die wir in Deutschland zum Thema Migration eigentlich führen müssten.

Im normalen Leben ist das anders. Wer sich mit den Menschen im Bus, auf dem Wochenmarkt oder im Fitnessstudio unterhält, der bekommt die Wahrheit ungeschminkter zu hören, als sie, wenn überhaupt, in den Politik-Talkshows oder den Abendnachrichten vermittelt wird. Dann fallen Sätze wie Ohrfeigen. Sätze wie „Wir sind doch nicht das Sozialamt der Welt“. Ein solcher Satz würde einem Kommentator in einer öffentlichen Debatte nicht über die Lippen kommen, weil diesem wohl bekannt wäre, dass die NPD mit diesem Slogan im Jahr 2014 im Europa-Wahlkampf auf Stimmenfang ging.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Ingofrank | Do., 7. August 2025 - 18:52

wird vom „Gefühl“ her betrachtet sondern alles was das Staatswesen ausmacht wird nicht mehr rational, sondern ehr aus links grünem Gefühl der moralischen Überheblichkeit betrachtet …..
Schlimmer noch, dieses Land wird dementsprechend auch noch so regiert …..
und das, seit rd. 20 Jahren.
Für ein Land der Dichter & Denker unvorstellbar.
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Stefan | Do., 7. August 2025 - 18:56

Analysen ersetzt durch Emotionen.
So kann das niemals etwas werden.
Nur durch eine faktenbasierte Entscheidung bezüglich dem Asylantenrecht und angemessener Härte in der Migrationspolitik wird aus dem Vorhaben von Dobrindt nicht nur Makulatur.

Rainer Mrochen | Do., 7. August 2025 - 19:03

Die "rechten Narrative." Alles schön und gut? was sie da von sich geben. In ihrem nächsten Belehrungsvortrag bitte mal eindeutig die benennen, die für den derzeitigen Zustand des Landes verantwortlich sind. Echauffieren sie sich doch mal, in gleich gekonnter Weise, über ideologisch geprägte "Narrative" unbelehrbarer Politopportunisten und hier sind nicht nur linke, grüne sondern auch linke, vermeintlich konservative, anderer Gruppierungen gemeint. Deutschland hat ein , spezifisches Problem. Die europäische Agenda, zu dieser Thematik, ist mehr als eindeutig: Wir sind zwar zu blöd zu begreifen was passiert aber unsere guten Absichten sind es allemal wert. Bevor sich in Deutschland und darüber hinaus, substantiell, etwas bewegt, müssen andere Köpfe her. Wie formulierte, auf der diesjährigen, ungarischen Sommeruniversität, Viktor Orban sinngemäss:" Mitteleuropa wird sich letztlich gegen Westeuropa (Grenze Dtl./Polen) abschotten müssen um dem westlichen Irrsinn nicht anheim zu fallen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.