- Migration, Bürgergeld und die deutsche Angst vor der Vernunft
Derzeit wird diskutiert, ob Ukrainern das Bürgergeld gestrichen werden soll. Eine Scheindebatte, die vom eigentlichen Problem ablenkt: Themen wie Migration, Arbeit und Sozialstaat werden in Deutschland nur noch gefühlt, nicht mehr gedacht.
Jüngst ist wieder mal die Debatte hochgekocht, ob die Menschen, die im Zuge des russischen Angriffs aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, weiterhin Bürgergeld erhalten sollen. Diese Debatte ist insofern bizarr, als dass sie, wie wir noch sehen werden, vollkommen irrelevant ist. Und doch entfaltet sie ihre destruktive Wirkung. Denn emotional aufgeladene Pseudodiskussionen dieser Art blockieren genau die Debatten, die wir in Deutschland zum Thema Migration eigentlich führen müssten.
Im normalen Leben ist das anders. Wer sich mit den Menschen im Bus, auf dem Wochenmarkt oder im Fitnessstudio unterhält, der bekommt die Wahrheit ungeschminkter zu hören, als sie, wenn überhaupt, in den Politik-Talkshows oder den Abendnachrichten vermittelt wird. Dann fallen Sätze wie Ohrfeigen. Sätze wie „Wir sind doch nicht das Sozialamt der Welt“. Ein solcher Satz würde einem Kommentator in einer öffentlichen Debatte nicht über die Lippen kommen, weil diesem wohl bekannt wäre, dass die NPD mit diesem Slogan im Jahr 2014 im Europa-Wahlkampf auf Stimmenfang ging.
