Wissen Sie, wo Sie sich auf einer Einkommensskala der deutschen Gesellschaft einordnen müssten? Also wie viele Menschen mehr verdienen als Sie und wie viele weniger? Die meisten wissen es nicht. Gerade die obersten 20 Prozent sind sich ihrer Spitzenposition oftmals nicht bewusst.

Das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat nun ein Tool entwickelt, mit dem Sie sich sowohl mit der Gesamtbevölkerung als auch mit 27 Teilgruppen vergleichen können. Dafür müssen Sie nur Ihr Haushaltsnettoeinkommen angeben, also die Summe der Nettoeinkommen in Ihrem Haushalt, und wie viele Personen ab oder unter 14 Jahren in diesem leben.

Alleinerziehende haben es schwer

Um die Anzahl der Haushaltsmitglieder und das Alter zu berücksichtigen, verwendet das IW das sogenannte bedarfsgerichtete Nettoeinkommen. Dieses berücksichtigt, dass Kinder weniger Geld brauchen und die Kosten für den Einzelnen bei einem größeren Haushalt kleiner sind.

Durch die interaktive Grafik ist recht schnell erkennbar, welche Bevölkerungsgruppen mit sehr wenig Geld auskommen müssen und welche viel zur Verfügung haben. Überraschungen bleiben einem jedoch erspart. Paare ohne Kinder, Akademiker, Vollzeitbeschäftigte stehen recht gut da, während Rentner und vor allem Alleinerziehende es schwer haben.