- Grönland-Streit: Fürchtet euch nicht!
Donald Trumps Zolldrohungen gegen Europa folgen einer alten Machtlogik: Wer Angst zeigt, verliert. Die EU sollte diesmal nicht nachgeben. Mit gezielten finanziellen Hebeln könnte sie deutlich wirksamer reagieren als mit Gegenzöllen.
Wahrscheinlich hat US-Präsident Donald Trump Nicolo Machiavelli nie gelesen. Aber jemand könnte ihn darauf hingewiesen haben, dass sein Führungsstil den Empfehlungen dieses Staatsphilosophen aus der Renaissance ganz gut entspricht. Vielleicht ist ihm dabei Machiavellis Rat im Gedächtnis geblieben, dass es besser sei, gefürchtet als geliebt zu werden, wenn man nicht beides zugleich haben kann. Zumindest könnte man das vermuten, wenn man Trumps neueste Zolldrohungen gegen einige EU-Länder ansieht, mit denen er Dänemark Grönland abpressen will. Aus Furcht haben die Europäer beim ersten Zollstreit im Juli 2025 eingelenkt. Warum sollten sie es jetzt dann nicht wieder tun und Donald Trump Grönland aushändigen?
