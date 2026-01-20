Eine Antwort auf Trumps Zolldrohungen - Grönland-Streit: Fürchtet euch nicht!

Donald Trumps Zolldrohungen gegen Europa folgen einer alten Machtlogik: Wer Angst zeigt, verliert. Die EU sollte diesmal nicht nachgeben. Mit gezielten finanziellen Hebeln könnte sie deutlich wirksamer reagieren als mit Gegenzöllen.