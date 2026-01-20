US-Konsulat in Nuuk
Das US-Konsulat in der grönländischen Hauptstadt Nuuk / picture alliance/dpa | Julia Wäschenbach

Eine Antwort auf Trumps Zolldrohungen Grönland-Streit: Fürchtet euch nicht!

Donald Trumps Zolldrohungen gegen Europa folgen einer alten Machtlogik: Wer Angst zeigt, verliert. Die EU sollte diesmal nicht nachgeben. Mit gezielten finanziellen Hebeln könnte sie deutlich wirksamer reagieren als mit Gegenzöllen.

VON THOMAS MAYER am 20. Januar 2026 5 min

Thomas Mayer

Autoreninfo

Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

So erreichen Sie Thomas Mayer:

Zur Artikelübersicht

Wahrscheinlich hat US-Präsident Donald Trump Nicolo Machiavelli nie gelesen. Aber jemand könnte ihn darauf hingewiesen haben, dass sein Führungsstil den Empfehlungen dieses Staatsphilosophen aus der Renaissance ganz gut entspricht. Vielleicht ist ihm dabei Machiavellis Rat im Gedächtnis geblieben, dass es besser sei, gefürchtet als geliebt zu werden, wenn man nicht beides zugleich haben kann. Zumindest könnte man das vermuten, wenn man Trumps neueste Zolldrohungen gegen einige EU-Länder ansieht, mit denen er Dänemark Grönland abpressen will. Aus Furcht haben die Europäer beim ersten Zollstreit im Juli 2025 eingelenkt. Warum sollten sie es jetzt dann nicht wieder tun und Donald Trump Grönland aushändigen?

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Karl-Heinz Weiß | Di., 20. Januar 2026 - 11:08

Trump hat ein sehr wirkungsvolles Druckmittel: Austritt aus der NATO. Das ist der Unterschied zu China.
Der US-Präsident kann aber eine Erweiterung des Gebiets der USA nicht auf "Kriegsrecht" stützen. Das ist Sache des Kongresses. Warum sich nicht also dort Verbündete suchen ?

Jens Böhme | Di., 20. Januar 2026 - 15:43

...Trump ein Hasardeur ist und keine Partner findet, sondern nur Gegner produziert. Man muss nicht Thevesen heißen, um zu erkennen, dass Trump seine Anhänger und die Oberschicht vor den Kopf stößt. Ein Austritt aus der NATO wäre Trumps Absetzung aus den eigenen Reihen.

Dagmar Lubig | Di., 20. Januar 2026 - 12:10

Die USA sind noch Weltmacht, aber wie lange noch?
Die EU ist sich nicht bewusst, dass inzwischen außer Russland auch China zu Weltmacht aufgestiegen ist, beide Mächte sind sich einig den USA ihre Weltmachtstellung streitig zu machen, und sie sind "fleißig" dabei.
Unter Obama und Biden schien es lautlos stattzufinden, in erster Amtszeit von Trump wurde andere Sicherheitspolitik eingeleitet, durch Biden unterbrochen, und nun von Trump um so konsequenter verfolgt.
Sein Stil zur Durchsetzung ist unpfleglich, aber wenn USA ihre Welmachtstellung verliert, dann steht auch die EU ziemlich dumm da, dann lenkt China und Russland diesen Kontinent.

Klaus Funke | Di., 20. Januar 2026 - 12:28

Was soll der Blödsinn mit irgendwelchen Gegenmaßnahmen und die Suche nach den verwundbarsten Stellen im US-Staats- und Wirtschaftsgefüge. Dadurch wird nichts besser und kaum etwas gewonnen. Ich schmeiß dem bösen Nachbarn die Fenster ein, damit er frieren muss. Das Blöde ist, der Nachbar wohnt gar nicht mehr da, er ist umgezogen. Alles Kindergarten und nur Futter für die Blödpresse. Gegen die USA kann Europa niemals anstinken. Warum an den Ofen fassen, man weiß doch, dass er heiß ist. Nein, man muss Trump (und nach ihm wird es nicht besser, denn J.D. Vance ist auf Europa gar nicht gut zu sprechen) tolerieren und versuchen, mit ihm am Tisch zu sitzen. Alle Kraftmeiereien Europas sind Blödsinn und treffen uns letztlich selber. Man hätte 2002 auf Putins Vorschläge eingehen sollen, man hätte die ideologischen Brillen abnehmen müssen. Ein Europa, geschlossen und mit Russland (und China) an der Seite, das wäre der richtige Schritt gewesen - da könnte Trump nur abkotzen und wir stünden vorne.

Thomas Veit | Di., 20. Januar 2026 - 14:53

"Hätte-hätte-Fahrradkette...!"

Und wenn Sie das auch noch drei Mal so schreiben, Ihr Schlusswort: DER Zug ist abgefahren...☹, sehr geehrter Herr Funke... - die Realität halt.

Wenn man/EU sich dagegen auf die Gegenwart und Zukunft konzentriert könnte es (muss natürlich nicht...!) eventuell auch von Vorteil sein nicht alles was Trump fordert widerstandslos wilfährig und in gebückter Haltung mit vorauseilendem (Kadaver-) Gehorsam einfach hinzunehmen..., so wie der Autor des Artikels es andeutet... Und warum? Na wegen der Zukunft..., selbiger... 🤔

Aber richtig ist Ihre Aussage/Schlusswort natürlich. Hätte man... ..., hat 'man' aber nicht. /☹☹☹

G. Fischer | Di., 20. Januar 2026 - 12:53

Europa wird nicht mit einer Stimme sprechen, der Rückzug der deutschen Soldaten von Grönland unmittelbar nach der Zoll-Ankündigung durch Trump spricht Bände. Jedes europäische Land wird seine eigenen Interessen wahren, wie bei der Idee, russische Anlagen für die Ukraine zu nutzen. Und bleiben wir ehrlich, Grönland als Kolonie mit quasi-Unabhängigkeit, dessen Bürger auch von Dänemark schlimmste Repressalien erleiden mussten, erscheint erst durch das Interesse Trumps auf dem europäischen Schirm und wird jetzt plötzlich zum entscheidenden Sicherheitsbedürfnis in der Arktis? Erinnert irgendwie an den Hindukusch. Und wenn Frankreich jetzt die Einladung zum Friedensrat von Trump ablehnt, nur weil dann Frankreich kein Vetorecht wie in der UN hat, zeugt das auch nur von Trotz und Festhalten an Altem, was schon lange nicht mehr funktioniert. Mein Vorschlag, entlasst Grönland in die echte Unabhängigkeit, sie sollen selbst entscheiden, was zu tun ist.

Thomas Veit | Di., 20. Januar 2026 - 15:07

das ist unser einziges echtes Pfund, mit dem wir allerdings wuchern können und auch sollten - im Rahmen des möglichen und sinnvollen..., also NICHT primär mit noch mehr 'Regulierungen zum Flaschenverschluss' o.ä. ...

Parallel dazu braucht die EU dringend ein Programm bzw. eine Zielstellung zur Unabhängigkeit und weitestgehender Autharkie in allen Bereichen..., genau so wie z.B. China und auch Russland dieses Thema aktuell angehen. Zeithorizont: ab sofort(!) bis auf ewig (vermutlich)...

Von China und Russland zu lernen heißt Siegen zu lernen!! Fakt!

PS: Das jahrzehntelange Ankuscheln an die USA waren im Grunde noch WK II Nachwehen..., diese Zeit sollte nun zu Ende sein, mMn. Die NATO wird als EUDF noch gebraucht, aber nicht zwingend 'transatlantisch', falls 'D. Transatlantisch' das nicht mehr möchte, heißt wir müssen (endlich!) selber machen... ... ... 🤔🤔🤔 - hoffentlich.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.