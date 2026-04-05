Lars Klingbeil
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) / picture alliance / NurPhoto | Christian Marquardt

Ehegattensplitting Wie die SPD das Land verändern will

Geht es nach Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), soll das Ehegattensplitting abgeschafft werden. Dabei geht es nicht bloß um Steuerpolitik. Die Sozialdemokraten wollen ein anderes Land - im Unterschied zur Mehrheit der Deutschen.

VON MATHIAS BRODKORB am 5. April 2026 8 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Die Einführung des Ehegattensplittings geht auf das Bundesverfassungsgericht zurück. Durch sie sollte verhindert werden, dass Ehen gegenüber Lebensgemeinschaften Nicht-Verheirateter steuerlich benachteiligt werden. Das hat mit der Progression in der Einkommensteuer zu tun, also mit nach der Einkommenshöhe steigenden Steuersätzen. Beim Ehegattensplitting werden die Einkünfte beider Partner deshalb addiert und durch zwei geteilt. Anschließend wird die Steuerlast für dieses durchschnittliche Einkommen ermittelt und mit zwei multipliziert.

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Lisa Werle | So., 5. April 2026 - 18:35

Das kommt dabei heraus, wenn Leute, die wenig Ahnung haben von dem, für das sie ministern sollen, das Land umgestalten wollen mit ihrem rudimentären Wissen, aber mit ganz viel Ideologie von vorgestern: heraus kommt von allem das Schlechteste. DAS ist die SPD in der aktuellen Verfassung. Und wenn dieser Kanzler und diese CDU/CSU noch einen Hauch von Verantwortung spüren für das Land und mehr als eine Ahnung haben von dem, was sie unter der Knute dieser SPD für Land und Bürger anrichten, dann machen Sie nach Ostern tabula rasa mit all den links-sozialistischen Irrwegen, angefangen mit der Energiesabotage, die unsere Wirtschaft zugrunde richtet, bis hin zur illegalen, ungesteuerten Migration, die unser Sozialsystem ruiniert.

Die Sozialdemokraten machen aus Sicht ihrer ehemaligen Wähler vor allem einen strategischen Kardinalfehler – sie haben die eigene Basis (die arbeitende Mitte) gegen eine neue, urban-progressive Klientel eingetauscht. Solange sie diesen Fehler nicht korrigieren (mehr Fokus auf Leistung, Sicherheit, wirtschaftliche Realitäten), wird der Absturz weitergehen. Das sehen nicht nur rechte oder liberale Kommentatoren so, sondern auch Teile der linken und sozialdemokratischen Szene selbst.

Stefan | So., 5. April 2026 - 18:38

Zitat:
"Die Sozialdemokraten wollen ein anderes Land - im Unterschied zur Mehrheit der Deutschen."
Die DDR war kein Erfolgsmodell.
Manche Politiker zumal die der SPD scheinen das zu vergessen.
Ja, natürlich ein Politwechsel - aber bitte blau sollte er sein, denn was derzeit so läuft ist tatsächlich der beste Weg zur DDR 2.0.

Sie haben vollkommen recht. In der DDR stand, soweit ich weiß, auch nicht in der Verfassung (GG), dass Ehe und Familie unter „besonderem Schutz des Staates stehen“. Welcher Schutz der Familie, die nicht zum Sozialismus passt, bleibt dann noch übrig? Schließlich soll auch die „Familien-Mitversicherung“ abgeschafft werden.

Was sollte Familien dazu motovieren, Kinder in die Welt zu setzen, deren Erziehung der Staat vollständig an sich reißt, den Eltern nur die finanziellen Pflichten und die „Betreuung“ in der Nacht und an Wochenenden überlässt? Diese Erziehung hat in allen sozialistischen Ländern (und Diktaturen) dazu geführt, dass die (tw. empathiearm erzogenen) Kinder die Erzeuger bespitzelten und dem Staat auslieferten.

Ich bin mir, anders als der Autor, aber nicht sicher, dass die heutige Union dabei nicht „mitspielt“.

Zuerst haben die Merkeljahre die durch Schröder eingeführte,
richtige, und er dafür abgestrafte Agenda 2010, in deren Ergebnis die vollen Kassen über die Jahre Merkelscher Amtszeit geleert, und danach als alles in einer verfehlten Energie & Wirtschafts & Asylpolitik verprasst war, und das Land strukturell heruntergewirtschaftet war, folgte durch schwarz rot die gigantischste Schuldenaufnahme seit Bestehen der BRD um mit 95% Schuldengeld Haushaltslöcher zu stopfen. Und der Michel wählt im Westen weiter GroKo, schlimmer noch, Grün Schwarz.
Verstehen tue ich das nicht !
MfG a d Erfurter Republik

Ichwilldasnicht | So., 5. April 2026 - 18:39

die nichts mit der Realität zu tun haben. Aber wie ich sehe geht der Verrat der Sozialdemokraten unvermindert weiter. Ich tippe bei den nächsten Wahlen auf 4,8 % für die SPD. Ob das der eine sensible Vorsitzende & die etwas burschikosere Vorsitzende dann auch gut finden, zeigt sich dann in der tatsächlichen Realität. Bullshit jetzt habe ich schon wieder vergessen was ich eigentlich schreiben wollte. Sei´s drum bei so wenig Inhalt!

Maja Schneider | So., 5. April 2026 - 18:53

und die SPD sollte sich in einer stillen Stunde einmal fragen, ob sie mit ihren Ideen, die sich meilenweit entfernen von den Inhalten dieser einstigen Volkspartei mit langer Geschichte überhaupt noch eine Daseinsberechtigung als Partei in diesem Land haben.

Urban Will | So., 5. April 2026 - 20:00

splitting, so sehr glaube ich, dass Sie Klingbeil oder das angebliche Gesellschaftsmodell der Sozen und die daraus resultierende Politik überschätzen. Diesem Stümper und unfähigsten Finanzminister aller Zeiten geht es nur um eines: noch mehr Geld aus dem Volk heraus pressen, um es dann zu verschleudern. Ihre Partei – sollten Sie noch Mitglied sein – hat sich auf Gedeih und Verderb einer neuen Klientel zugewendet: den Empfängern von Geld, das andere erarbeitet haben. Die Sozen wissen, dass sie ihre ursprünglichen Wähler nicht mehr zurück bekommen werden.
Also wollen sie das Füllhorn noch ausweiten, noch mehr verteilen. Spitzensteuersatz hoch (die Witzfigur Miersch nennt das dann: die Besserverdienenden (wohl gemerkt diejenigen, die eh schon den Löwenanteil an Steuern zahlen) „in die Verantwortung nehmen“), Splitting weg, MwSt hoch, usw.
Und das trotz der Billion, die man sich eh schon genehmigt hat.
Die SPD muss endlich weg aus allem,was mit Regierung zu tun hat. Sie ist eine Schande.

Angelika Sehnert | So., 5. April 2026 - 20:20

Die SPD ist nicht mehr zu retten. Sie hat das hohe Ethos, das die Partei einst auszeichnete , längst aufgegeben: dass es nämlich jeder Generation besser gehen sollte als der vorangegangen. Mit Unterstützung der Grünen hat man das Bildungssystem ruiniert, so sehr, das sogar die ehemals ganz guten Schüler, die Hilfe von zu Hause hatten jetzt auch schlechte Leistungen abliefern. Die Zukunft ganzer Generationen in einem globalen Wettbewerb sieht ziemlich düster aus
Das Familienbild ist ein völlig beliebiges. Familie sei da, wo Kinder sind, so Scholz einmal. Nach dieser Definition ist auch ein Kinderheim Familie. Aber vielleicht kommt das den heimlichen Vorstellungen sogar nahe: Kinder nach dem Abstillen- obwohl, wozu überhaupt Stillen?- ab in die staatliche Betreuung, damit die Eltern unbelastet von der Fürsorge für ihre Kinder Steuern für die Umverteilung erwirtschaften und Mütter den Krankenkassen nicht zur Last fallen. Das tun halt schon zu viele die nicht arbeiten wollen.

C. Schnörr | So., 5. April 2026 - 20:24

hat schon seit Jahrzehnten eine Gerechtigkeitslücke festgestellt, was Familien mit Kindern und ihren Beitrag, insbesondere auch finanziell, für diese Gesellschaft betrifft. Die Politik hat fast nie darauf reagiert (auch hier: Herrschaft des Unrechts), bis auf „Kitaplatz“ Garantien, von denen man sattsam weiß, dass sie genauso viel wert sind wie die nahezu täglichen Versprechen des Bundeskanzlers. Es macht mich als Vater von 4 Kindern nur noch wütend, dass man diesen „Finanzminister“ nicht einfach mal ein Jahr lang an eine Werkbank stellen kann, damit er lernt, wie man sich wenigstens ein bisschen nützlich machen kann, anstatt dieses Land durch Unbildung uns missionarische ideologische Verblendung zu zerstören.

IngoFrank | So., 5. April 2026 - 21:13

SPD & CDU, die die alleinige Verantwortung über den seit Jahrzehnten anhaltenden Abschwung dieses Landes haben ……
fortgeführt in der Ampel mit kräftiger Unterstützung der Grünen Sekte die danach wiederum in der Merzschen Superschulden GroKo gipfelte ? Wann ist endlich Schluss, mit der Vernichtungspolitik unseres einst lebenswerten Landes mit höchsten Abgaben, höchsten Lebenshaltungskosten wie Energie & Mieten ? Einer Abwanderung deutscher Industrienen ins Ausland ? Schulden die unsere Kinder & Enkel abzahlen müssen ? Mit der Lüge des Fachkräftemangels in dem sich offene Stellen und Staasbetreute Arbeitsfähige sich in etwa die Wage halten ? Hört auf zu lügen & betrügen und die Schuldigen an Kriegen zu suchen, die nicht die unsrigen sind ! Von wegen, wir schaffen das ? Wer ist denn „Wir“?
MfG a d Erfurter Republik

Sie haben und hatten alles in der Hand , die Zustände in diesem Land zum Positiven zu ändern.
Kurz vor Wahlen fällt ihnen stets alles mögliche ein was verbessert werden kann.
Warum haben sie es nicht während ihrer Registrierungszeit getan.
Hätte, könnte, wäre ...
Der Bundesbürger in Ost und West hat gestrichen die Nase voll !!!

Stefan | So., 5. April 2026 - 22:36

* Regierungszeit

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