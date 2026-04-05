- Wie die SPD das Land verändern will
Geht es nach Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), soll das Ehegattensplitting abgeschafft werden. Dabei geht es nicht bloß um Steuerpolitik. Die Sozialdemokraten wollen ein anderes Land - im Unterschied zur Mehrheit der Deutschen.
Die Einführung des Ehegattensplittings geht auf das Bundesverfassungsgericht zurück. Durch sie sollte verhindert werden, dass Ehen gegenüber Lebensgemeinschaften Nicht-Verheirateter steuerlich benachteiligt werden. Das hat mit der Progression in der Einkommensteuer zu tun, also mit nach der Einkommenshöhe steigenden Steuersätzen. Beim Ehegattensplitting werden die Einkünfte beider Partner deshalb addiert und durch zwei geteilt. Anschließend wird die Steuerlast für dieses durchschnittliche Einkommen ermittelt und mit zwei multipliziert.
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