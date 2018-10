Dr. Tobias Volpert Ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Hamm-Lippstadt und beschäftigt sich in Forschung und Lehre u. a. mit dem Thema Entwicklungsökonomie.

Noch zu Beginn des Jahres erweckte Donald Trump den Eindruck, zu allem bereit zu sein und der ganzen Welt einen Handelskrieg erklären zu wollen. Mittlerweile aber schwächelt er. Vergangene Woche meldete er sich mal wieder persönlich zum Thema zu Wort: „Die Europäische Union wurde gebildet, um uns beim Handel auszunutzen“, sagte Trump in einem Interview. Doch es blieb seit Juli bei Drohungen. Auch die Reaktionen auf den Besuch von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Washington Mitte September waren eher nüchtern. Von weiteren Strafzöllen auf europäische Produkte ist derzeit nicht die Rede. Der amerikanische Regierungsapparat scheint offensichtlich zu Verhandlungen bereit zu sein.

Tatsächlich bleibt den Amerikanern keine andere Wahl. Das wissen auch die Berater von Donald Trump: Auf längere Sicht werden die USA den internationalen Handel in der Welt weder stoppen, noch zu ihren Gunsten umleiten können. Sollte Trump – möglicherweise nach einer Wiederwahl – seine protektionistische Politik fortsetzen, würde sich der Rest der Welt von den USA allmählich abwenden. Denn die Globalisierung des internationalen Handels ist ein Megatrend. Der wird weitergehen, auch ohne einen heute noch so bedeutenden Markt wie den der USA.

Enorme Entwicklungen in Kommunikation und Transport

Schon vor hunderten von Jahren fanden exotische Waren den Weg von Asien nach Europa. Neu sind allerdings das Ausmaß des internationalen Handels und das Tempo, mit dem er wächst. So hat sich der Umfang der grenzüberschreitenden Güterströme allein in den vergangenen 30 Jahren mehr als verdreifacht. Wesentliche Treiber, die diesen Megatrend Globalisierung möglich machen, sind die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK) und eine rasante, von vielen kaum bemerkte Entwicklung im Transportsektor.

Moderne IuK-Technolgien erlauben heute die Kontrolle unternehmerischer Aktivitäten über weite Distanzen. Sie ermöglichen Kommunikation in Echtzeit über den gesamten Globus und tragen damit wesentlich dazu bei, dass multinationale Unternehmen effizient gesteuert werden können. Das Management kann erfolgreich sein, obwohl sich das Headquarter in München, Teile der Forschung und Entwicklungs-Abteilung in Los Angeles und die Produktion in Qingdao befinden. Diese Form der internationalen Arbeitsteilung hat zur Folge, dass der Wettbewerbsdruck enorm steigt. Gleichzeitig eröffnen sich aber auch große Chancen für diejenigen, die bereit sind multinational zu agieren. Große Konzerne haben dies bereits vor langem erkannt und sind heute durchweg global aufgestellt.

Doch ohne die moderne Containerschifffahrt wäre die Globalisierung des Welthandels undenkbar. Denn Waren müssen transportiert werden, wenn ihr Produktionsort und der Markt, auf dem sie konsumiert werden, räumlich weit auseinanderliegen. Schätzungsweise 16 Millionen Hochseecontainer sind dafür weltweit im Einsatz. Ihre Anzahl wächst von Jahr zu Jahr. Die Schiffe, die diese Container transportieren, werden immer größer. Ihr Frachtvolumen hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdreifacht. Ein modernes Containerschiff transportiert heute etwa 20.000 Seecontainer. Ein Ende des Wachstums ist auch hier nicht in Sicht.

Mit dem Ausbau der Containerschifffahrt konnten die Transportkosten drastisch reduziert werden. So kostet der Transport einer in Bangladesch geschneiderten Markenjeans in einen deutschen Laden gerade einmal 40 Cent. Globalisierung ist damit ein Teil unseres Alltags geworden. Und sie nimmt, allen Kritikern zum Trotz, weiter zu.

Trump kann die Regeln nicht ändern

In diesem internationalen Geflecht aus grenzüberschreitenden Warenströmen führt die protektionistische Handelspolitik der USA zunächst einmal zu einer Belastung der Konsumenten. Bestimmte Güter werden durch drastische Zölle teurer oder lassen sich gar nicht mehr verkaufen. In Europa betrifft dies bereits die Liebhaber amerikanischen Bourbons, in den USA in naher Zukunft möglicherweise die Käufer deutscher Autos.

Die sich anpassende Nachfrage der Konsumenten wird zu einem Verlust oder zumindest zu einer Verlagerung von Arbeitsplätzen führen. Konsumenten und Arbeitskräfte werden wenig gegen diese unangenehmen Folgen tun können. Trumps Handelspolitik belastet jedoch vor allem die multinational agierenden Unternehmen. So kündigte der Autokonzern Daimler bereits im Juni einen drohenden Gewinnrückgang an. Die chinesischen Importzölle auf US-amerikanische Einfuhren – eine Replik auf Trumps Abschottungspolitik – gefährden den Absatz und den Gewinn von Mercedes-Benz SUVs, weil Daimler den chinesischen Markt von seinem US-Produktionsstandort aus beliefert.

Die auf diese oder ähnliche Weise betroffenen multinationalen Unternehmen sitzen in allen wichtigen Märkten der Welt: In Europa und Russland, in China und Japan und eben auch in den USA. Entscheidend ist, dass sie – all ihren Klagen und Mahnungen zu Trumps Politik zum Trotz – die für sie schädliche Handelspolitik der USA schlichtweg umgehen werden. Die Globalisierung und ein internationales Netzwerk aus verschiedenen Unternehmensteilen machen dies möglich. Die Handelspolitik von Donald Trump wird damit weder das Wachstum des internationalen Handels stoppen, noch dessen Regeln grundlegend verändern.

Konzerne wenden sich vom US-Markt ab

So hat beispielsweise der Schrauben- und Befestigungskonzern Würth, der mit immerhin 1,8 Milliarden Euro 14 Prozent seines Jahresumsatzes in den USA macht, Mitte des Jahres seine Investitionen in den USA gestoppt. Zu unsicher sei die politische Lage unter Donald Trump. Im Juli teilte das amerikanische Handelsministerium mit, dass die Auslandsinvestitionen in den USA in 2017 um etwa ein Drittel und damit viel stärker als in anderen Regionen der Welt, zurückgegangen sind. Das Interesse großer Konzerne am US-Markt scheint ganz offensichtlich allmählich zu schwinden.

Diese Verhaltensanpassungen auf Seiten der multinationalen Unternehmen werden dadurch beschleunigt, dass die protektionistische Politik der USA den Freihandel zwischen anderen Nationen befördert. Experten sind sich einig, dass das im Juli unterzeichnete Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan (Jefta-Abkommen) nur deshalb so schnell unterschriftsreif wurde, weil Donald Trump neue Handelsbarrieren errichtet. Auch in anderen Ländern wächst deshalb die Bereitschaft, den Freihandel mit der EU auszubauen. In der Summe bedeutet dies nichts anderes, als dass der Megatrend Globalisierung weitergeht. Lediglich die USA werden dabei in Zukunft womöglich eine weniger wichtige Rolle spielen.