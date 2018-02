So erreichen Sie Nils Wischmeyer:

Die digitale Bank der Zukunft ist vergleichbar mit einer Kiste voller bunter Bauklötze, die sich beliebig zusammensetzen lassen. Rot auf grün, grün auf blau, blau auf gelb. Oder in der Bankenwelt: Konto mit Kredit, Konto ohne Kredit, Kredit mit Baufinanzierung. Der Kunde bastelt, die Bank liefert. Welche Bank diese Dienstleistungen künftig anbietet, wird zunehmend in den Hintergrund treten. Interessant wird vielmehr die digitale Plattform, die Kunden für ihr Geld nutzen. Ähnlich wie man sich zwischen Spielzeugsystemen wie Lego oder Playmobil entscheiden kann, wird man zwischen dem System Deutsche Bank oder Sparkasse wählen. Oder warum überhaupt eine Bank? Was, wenn neue individuelle Finanzsystem-Plattformen bei einem Finanz-Start-up oder einem Vergleichsportal entstehen? Für herkömmliche Banken eine Horrorvorstellung.

Tatsächlich ist der direkte Kundenkontakt das bislang gut gehütete Monopol der Bankenindustrie. Mit einer neuen EU-Regulierung, der Payment Service Directive (PSD2), ist dieses seit dem 13. Januar 2018 aufgebrochen – eine Direktive, die lange nur die Nerds der Bankenbranche elektrisierte. Jetzt spricht man dort hinter vorgehaltener Hand von einem Erdbeben. Dank der PSD2 dürfen Kunden ab sofort Drittanbietern wie etwa Fintechs, also jungen Start-ups aus dem Finanzsektor, aber auch Handelsplattformen wie Amazon oder Vergleichsportalen wie Check24 Zugang zum eigenen Konto gewähren. Sie können also künftig auch hierüber all ihre Kontostände abfragen oder Geld von A nach B überweisen. Multi-Banking lautet das Stichwort. Banken sind dazu gezwungen, den Drittanbietern diesen Zugriff auf die Daten zu gewähren. Immer vorausgesetzt, der Kunde erlaubt es.

