- „An der Gegenwart ist nicht viel neu“
Hans A. Bernecker erlebte sämtliche Umbrüche in der Bundesrepublik hautnah mit, war Wegbegleiter der zentralen Figuren der jüngeren Geschichte. Ein Gespräch über Zäsuren, die AfD und die Zukunft Deutschlands.
Hans A. Bernecker (* 1937 in Łódź) ist Börsenpublizist und zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten der deutschen Börsengeschichte. Mit dem von ihm gegründeten Bernecker-Verlag etablierte er eine der bekanntesten unabhängigen Plattformen für Kapitalmarktanalysen im deutschsprachigen Raum.
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