Hans A. Bernecker
Hans A. Bernecker / Foto: Anja Lehmann für Cicero

Deutschlands Zukunft „An der Gegenwart ist nicht viel neu“

Hans A. Bernecker erlebte sämtliche Umbrüche in der Bundesrepublik hautnah mit, war Wegbegleiter der zentralen Figuren der jüngeren Geschichte. Ein Gespräch über Zäsuren, die AfD und die Zukunft Deutschlands.

IM GESPRÄCH MIT HANS A. BERNECKER am 23. März 2026

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

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Hans A. Bernecker (* 1937 in Łódź) ist Börsenpublizist und zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten der deutschen Börsengeschichte. Mit dem von ihm gegründeten Bernecker-Verlag etablierte er eine der bekanntesten unabhängigen Plattformen für Kapitalmarktanalysen im deutschsprachigen Raum.

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Dorothee Sehrt-Irrek | Mo., 23. März 2026 - 07:14

Nun, Herr Palmer meinte doch kürzlich wohl, Frau Weidel sei eine normale Politikerin, so in der Art?
Er könnte es uns zeigen.

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