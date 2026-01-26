Deutschlands wirtschaftliches Schicksalsjahr - Das Endspiel hat begonnen

Wirtschaftlich wird 2026 zum Schicksalsjahr für die Bundesrepublik. Die zerstrittene Bundesregierung ist anscheinend nicht in der Lage, die notwendigen Reformen umzusetzen. Wird sie an diesem Scheitern zerbrechen? Oder droht gar ein noch größeres Übel?