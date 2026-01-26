- Das Endspiel hat begonnen
Wirtschaftlich wird 2026 zum Schicksalsjahr für die Bundesrepublik. Die zerstrittene Bundesregierung ist anscheinend nicht in der Lage, die notwendigen Reformen umzusetzen. Wird sie an diesem Scheitern zerbrechen? Oder droht gar ein noch größeres Übel?
Schicksalsjahr, Krise, Ausnahmezustand: In medial schnelllebigen Zeiten haben diese und ähnliche Begriffe ihre Kraft verloren. Heutzutage ist jeder Dissens eine Krise, bei der kleinsten Fehlentwicklung droht der Kollaps, und wenn etwas weniger wird, dann sinkt es nicht bloß, sondern bricht ein. Vielleicht ist diese chronisch gewordene Affinität zur Apokalypse einer der Gründe dafür, warum es so schwierig geworden ist, ernsthafte und reale Gefahren von rein medialen Ereignissen zu unterscheiden.
-
