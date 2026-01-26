Ärzte operieren an Deutschland-Ausriss
Wer jetzt, in der Phase des Umbruchs, nicht überzeugt, wird global auf Jahrzehnte abgehängt / Illustration: Marie Wolf

Deutschlands wirtschaftliches Schicksalsjahr Das Endspiel hat begonnen

Wirtschaftlich wird 2026 zum Schicksalsjahr für die Bundesrepublik. Die zerstrittene Bundesregierung ist anscheinend nicht in der Lage, die notwendigen Reformen umzusetzen. Wird sie an diesem Scheitern zerbrechen? Oder droht gar ein noch größeres Übel?

VON CARSTEN KORFMACHER am 11. Februar 2026 15 min

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

So erreichen Sie Carsten Korfmacher:

Schicksalsjahr, Krise, Ausnahmezustand: In medial schnelllebigen Zeiten haben diese und ähnliche Begriffe ihre Kraft verloren. Heutzutage ist jeder Dissens eine Krise, bei der kleinsten Fehlentwicklung droht der Kollaps, und wenn etwas weniger wird, dann sinkt es nicht bloß, sondern bricht ein. Vielleicht ist diese chronisch gewordene Affinität zur Apokalypse einer der Gründe dafür, warum es so schwierig geworden ist, ernsthafte und reale Gefahren von rein medialen Ereignissen zu unterscheiden.

Mehr lesen über

Urban Will | Mi., 11. Februar 2026 - 07:40

gang der einstigen Wirtschaftsmacht Deutschland begann mit der Brandmauer, einer linksgrünen Kontruktion, der sich die feige Union unterwarf. Ein weiterer historischer Irrtum, wie einst die Einschätzung, Hitler eindämmen zu können, ist nun die quasi gegenteilige, dem verschlafenen Michel aufgedrückte Dummheit, die AfD sei die „neue NSDAP“. Jeder, der bei Verstand ist, weiß, dass das Blödsinn ist.
Und so ist das Entspiel verloren, bevor es beginnen kann. Die sozialistische SPD ist längst auf Klassenkampf. Sie hat absolut nichts mehr mit der Schröder/Clement-SPD gemein. Man hofft auf das Umkippen der Union in Sachen Brandmauer und dann wird es extrem dreckig im Lande, dann ruft man sie auf die Straßen, die von unserem Steuergeld finanzierten Bodentruppen, „NGOs“ genannt. Dass auch die Union diese linksextremen, in Teilen gewaltbereiten Irren finanziert, gehört zum größten Witz in der Sache.
Zusammengefasst: erneut ist es die Union, die diesem Land extrem schadet. Aufwachen!!

Hans Jürgen Wienroth | Mi., 11. Februar 2026 - 08:28

Zitat zur „Konsensorientierung der dt. Politik: „Doch nun erleben wir die Nachteile: Erstens dauern politische Entscheidungsfindungen sehr lange, weil viele unterschiedliche Interessen und Positionen berücksichtigt werden wollen.“

Das war nur bis Merkel so. Seitdem ist die dt. Politik „alternativlos“, die Regierung „zieht ihre Politik durch“. Deshalb ist der Vertrauensverlust so hoch, geht nichts voran. Ein „starker Staat“ wie in China oder Russland würde das Problem verstärken.

Zudem kommt im Artikel die EU als Ursache der meisten Probleme nicht einmal vor. Dabei gestaltet sie vornehmlich die großen Projekte wie Energiewende, Bürokratie und Regulierung, bis hin zu Eingriffen in das Kapital über die EZB (ESG-Regeln). Die Gerichte (z. B. EuGH, EMGR) tun ein Übriges mit ihren Urteilen, um „die Politik zu gängeln“.

Kann eine Bundesregierung (auch mit ggf. AfD-Beteiligung) daran wirklich etwas ändern? Nein. Wir sind in der EU gefangen. Darf dieses Problem nicht benannt werden?

Ingbert Jüdt | Mi., 11. Februar 2026 - 08:33

Denn im September findet die letzte Wahl dieses Jahres statt, und für eine Februarrevolution ist es schon ein bißchen knapp. Ihr Wort also in Gottes Ohr, Herr Korfmacher, denn einen Lenin haben wir ja gerade nicht. Mir wäre es lieber, wir könnten zur Abwechslung wieder mit einem Lenin drohen, denn eine deutsche Variante des Don Aldo Trampolini würde unsere »Eliten« weiterhin unproduktiv im Reflex des »Kampfes gegen Rechts« fixieren. Mit irgendeinem Folterwerkzeug muss man dieser abgekapselten Politkaste jedoch drohen, denn die häßlichen Wahrheiten dieser Republik werden an vielen Orten ausgesprochen - aber wie durchbrechen wir das regierende Kartell der Leugner? Man könnte sogar mit Querfront drohen, wäre die konsequente Linke nicht so kläglich schwach aufgestellt. Das stärkste disruptive Moment für das illusorische und selbstgefällige Selbstbild unserer Eliten ist im Augenblick der Epstein-Komplex, von daher plädiere ich für eine massive Offensive sogenannter »Verschwörungstheorien«.

IngoFrank | Mi., 11. Februar 2026 - 09:21

Wie der ÖRR Anfang der Woche pünktlich zum Auftakt der heißen Wahlkampfphase in Rheinland Pfalz & Baden-Württemberg meldete, beginnt die Wirtschaft sich zu erholen samt gefüllten Auftragsbüchern im verarbeitenden Gewerbe.
Ich weiß nicht was die ganze Schwarzmalerei soll ?
Oh, ich weiß es :
Dem Wahlmichel und seiner Micheline soll die „Angst“ genommen werden, suggeriert werden, dass es die Altparteien, die Lösungsparteien für all die kleinen Problemchen, die eh gar nur herbeigeredet wurden, sind.
Vor allem nicht die böse Oppositionspartei wählen die an der deutschen Misere völlig unbeteiligt war & ist & deshalb eh keine Ahnung hat ….. die nur „unsere“ Demokratie abschaffen will….. 🙈
Tja, es stehen Wahlen im Buntland an. Der Souverän hat noch das Wort. Was wird er tun ?
Wird er der Schulden- CDU & der Partei der Bürgergeldbezieher SPD oder gar die Partei des ökologischen Wirtschaftswahnsinn der Grünen Sekte folgen oder gar den SED Erben weiter folgen ?
MfG a d Erfurter Rep.

aber demnächst trotzdem die AfD für die Misere verantwortlich gemacht..., DENN: hätte die AfD nicht die letzten 10 Jahre fast die gesamten (demokratischen!) politischen Ressourcen unseres Landes (und viel NGO-Geld! €) im Kampf gegen Rechts und Faschismus gebunden... ..., ja dann hätten die demokratischen Parteien der demokratischen Mitte links der Brandmauer das Land auch nachhaltig reformieren können... - logisch, oder? Wenn Sie wüssten, Herr IngoFrank, wie viel politische Kraft alleine in den Bau der Brandmauer und deren Instandhaltung geflossen ist..., und fließt.

Und das Klima erst... ... 🤔 >> da muss 'Deutschland' einfach hinten an stehen... - es gibt Wichtigeres!

/Ironie und Sarkasmus... - so isse's ☹

S. Kaiser | Mi., 11. Februar 2026 - 10:52

Die Ursachen für den Absturz sind so vielfältig, dass man sie gar nicht alle kompakt in einen Artikel packen kann. Was zB hier nicht thematisiert wurde ist, wie sehr KI die Wirtschaft und damit auch die Arbeitswelt revolutionieren wird, und welche Effekte das gesellschaftlich haben wird. Wer das runterspielt, hat die Dimension von KI nicht begriffen.
Dennoch widerspricht sich der Autor teilweise selbst. Nicht „unser Demokratiemodell“, das auf Konsens ausgelegt ist, ist das Problem. Der Umgang der etablierten Parteien damit ist das Problem. Nämlich wenn ein beachtlicher Wähleranteil ausgeschlossen wird. Denn wie der Autor dann später richtig schreibt: es werden zwar mehrheitlich konservativ ausgerichtete Parteien gewählt, aber dann eine radikale progressive Politik umgesetzt. Zudem zeichnen aktivistisch orientierte Medien, allen voran der ÖRR, kein vollständiges Bild der Lage, sondern bedienen gezielt ein erwünschtes Narrativ. So kann es nur enden, wie es enden muss: bei Ground Zero.

zumindest zu 75% für eine große Blase, ähnlich der Internet-Blase Anfang der 2000er Jahre.

Aber natürlich wird KI auch unser Leben u d die Wirtschaft in den nächsten 20 Jahren nachhaltig beeinflussen..., aber nicht derart vollständig umkrempeln wie oft leicht populistisch propagiert (mMn). Ähnlich wie der Internetboom und die Digitalisierung generell heute - nach 25+ Jahren! - den Post erfand nicht vollständig ersetzt hat..., vom 'papierlosen Büro'☝ mal ganz zu schweigen... ... 🤔

Mein Background: seit 1986 in der IT/ (u.a. Systemprogrammierung) tätig, IT-Infrastrukturplanung 90er+, Web-Programmierung (Full-Stack) und zuletzt auch KI-Erfahrungen (Evaluierung).

Aber dem Grunde haben Sie natürlich trotzdem Recht: für den Anschluss der Industrie und der Gesellschaft an die Zukunft braucht es DRINGEND eine EU-KI-Initiative... - nur traue ICH denen 🇪🇺 das NICHT (mehr) zu... Der Zug ist mMn zu 90% erstmal abgefahren... ... (auf die nächsten 10 Jahre) ☹

Thomas Veit | Mi., 11. Februar 2026 - 11:11

wirklich wichtigen Punkte für unsere/Deutschlands weitere Entwicklung und Zukunft.

Sehr gut👍 auch die komprimierte politische Zustandsbeschreibung unserer Gesellschaft zum Ende des Artikels: "Den Preis für diese Reformblockade werden die deutsche Wirtschaft und die Bürger bezahlen. ..." >> ff.

ABER: insgesamt eher deprimierend..., wer nicht noch an eine radikale Wende mit Friedrich Merz glaubt... - und zwar HEUTE (11.02.2026!) noch!! >> glauben Sie das...?? 🤔

PS: durch die einlullende (Nicht-) Berichterstattung des ÖRR und anderer linksgrünwoke zu verortender regierungstreuer Massenmedien über die tatsächlichen Probleme dieses Landes sind sehr-sehr viele Bürger wohl der Brisanz 'unseres deutschen Problemmixes' wie im Artikel mMn gut geschildert NICHT bewusst - mMn [SORRY dafür, schon wieder...] vorwiegend im westdeutschen Pensionärsspeckgürtel, wo die CDU noch als '[wirtschafts-] konservativ' gilt... ... 🤔🤪

Dabei ist sie doch nur noch eine opportunistische MACHTpartei... ...

