Deutschlands Schuldenabhängigkeit - Im Rausch des Geldes

- Im Rausch des Geldes
Schulden sind für die Politik wie Heroin für den Junkie – und in Deutschland sind wir bereits abhängig. Das geliehene Geld wird wie im Rausch verprasst. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis der kalte Entzug kommt. Wird Deutschland zum Schuldenstaat?
Der Versuch der Bundesregierung, Deutschland wirtschaftlich auf Vordermann zu bringen, nimmt anscheinend Fahrt auf. Nach der Sommerpause wird sich der Bundestag erneut mit dem ersten Haushaltsentwurf des neuen Bundesfinanzministers Lars Klingbeil (SPD) zu beschäftigen haben. Allein zwischen 2025 und 2029 plant dieser zusätzliche Schulden in Höhe von rund 850 Milliarden Euro.
Diese Finanzspritze soll dabei helfen, Deutschlands Wirtschaft international wieder wettbewerbsfähig zu machen. Dazu gibt es allen Grund. Immer mehr Unternehmen bauen Arbeitsplätze ab und verlagern Investitionen ins Ausland. Zugleich nehmen die Unternehmensinsolvenzen zu. Dieser Abwärtstrend ist keine neue Entwicklung. Schon seit acht Jahren ist die deutsche Industrieproduktion rückläufig. Im Juni 2025 zeigte der Produktionsindex des verarbeitenden Gewerbes denselben Wert wie im Februar des Jahres 2006. Deutschlands Wirtschaft tritt im Grunde seit 20 Jahren auf der Stelle, während sich der Rest der Welt weiterdreht.
