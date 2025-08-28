Deutschlands Schuldenabhängigkeit - Im Rausch des Geldes
Man kann Politik auf zwei Arten machen: Entweder man ergibt sich der Lage der Welt – oder man reitet den Tiger / Illustration: Lisa Rock

Deutschlands Schuldenabhängigkeit Im Rausch des Geldes

Schulden sind für die Politik wie Heroin für den Junkie – und in Deutschland sind wir bereits abhängig. Das geliehene Geld wird wie im Rausch verprasst. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis der kalte Entzug kommt. Wird Deutschland zum Schuldenstaat?

VON MATHIAS BRODKORB am 1. September 2025 13 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Der Versuch der Bundesregierung, Deutschland wirtschaftlich auf Vordermann zu bringen, nimmt anscheinend Fahrt auf. Nach der Sommerpause wird sich der Bundestag erneut mit dem ersten Haushaltsentwurf des neuen Bundesfinanzministers Lars Klingbeil (SPD) zu beschäftigen haben. Allein zwischen 2025 und 2029 plant dieser zusätzliche Schulden in Höhe von rund 850 Milliarden Euro.

Diese Finanzspritze soll dabei helfen, Deutschlands Wirtschaft international wieder wettbewerbsfähig zu machen. Dazu gibt es allen Grund. Immer mehr Unternehmen bauen Arbeitsplätze ab und verlagern Investitionen ins Ausland. Zugleich nehmen die Unternehmensinsolvenzen zu. Dieser Abwärtstrend ist keine neue Entwicklung. Schon seit acht Jahren ist die deutsche Industrieproduktion rückläufig. Im Juni 2025 zeigte der Produktionsindex des verarbeitenden Gewerbes denselben Wert wie im Februar des Jahres 2006. Deutschlands Wirtschaft tritt im Grunde seit 20 Jahren auf der Stelle, während sich der Rest der Welt weiterdreht.

Liebe Leserinnen und Leser,
Markus Michaelis | Mo., 1. September 2025 - 12:56

An Grenzen kommt das Ganze, wenn der Rest der Welt (Asien, China) relativ soviel stärker wird, dass wir Netto auf deren Leistungen angewiesen sind und nicht mehr genügend eigene, nachgefragte Leistungen anzubieten haben.

Wir können dann alle zusammen richtig laut werden und von Asien die Einhaltung des Grundgesetzes und seiner universellen Rechte für alle Menschen (insbesondere bei uns) einfordern. Ich glaube, das wird Asien nicht beeindrucken.

Das Grundgesetz ist überdehnt, Schuldengrenzen gehören da wie anderes nicht rein. Über Schulden sollte man sich politisch einigen, über das Klima auch. Verfassungen haben den generellen Zielkonflikt, dass sie einerseits "ewige" Stabilität geben sollen, damit aber an den großen Änderungen (Nationalstaat zu EU, Wiedervereinigung, große technologische-demografische etc. Verschiebungen usw.) scheitern.

Wir sollten wieder mehr politische Reife lernen, kein blindes Durchboxen von gedachten Heiligtümern.

Hans Jürgen Wienroth | Mo., 1. September 2025 - 13:01

Was erwartet der Autor von den Regierenden, wenn selbst „die Hüter des GG“, das BVerfG. dieses nicht „beim Wort nimmt“, sondern dem Zeitgeist anpasst & immer freier interpretiert. Ich erinnere an das Interview mit dem ehem. Gerichtspräsidenten Voßkuhle im Cicero.

Es ist nicht nur die Verfassung, sondern das ges. Wertegefüge der Gesellschaft, dass der „Liberalisierung“ zum Opfer fiel. Haben wir noch gelernt „das macht man nicht“, so wird heute gefragt: Wer hat das bestimmt? Die Friedr.-Ebert-Stiftung hat 2017 in einer Schrift zur Integration das tägl. „neu aushandeln“ des Zusammenlebens gefordert. Werte bilden (z. B. sparen) und erhalten zählen heute nichts, es wird „verscherbelt“, als gäbe es kein morgen mehr. Das gilt für Boomer genauso wie für deren Erben.

Was erwartet der Autor da von den Regierenden ein „vorausschauendes Denken und Handeln“? Das ist unmodern und kann man, wie in der NZZ heute stand, von den jungen Abgeordneten ohne Lebenserfahrung nicht erwarten.

Christa Wallau | Mo., 1. September 2025 - 13:14

sondern beziehen jetzt schon hohe Gehälter und werden im Ruhestand weiter von ihren üppigen Pensionen und dem zur Seite geschafften
Vermögen ein Luxusleben führen können!

