Das Land verfeuert seine Bestände

Mag man beim Profifußball noch mildernde Umstände anführen – die Clubs aus Spanien und England haben solventere Geldgeber und sind stärkere Marken auf den internationalen Märkten –, so wird es auf den anderen Feldern schwierig. Ist dieses Land nicht bereits zum Flickenteppich der Problemfelder geworden? Gewiss, man kann gut leben zwischen Kiel und Kochel, die Busse kommen, die Praxen sind besetzt, die Schulen gefüllt, die Nahrungsmittel billig, und jeden Morgen geht die Sonne auf. Doch täglich mehr verfeuert dieses Land seine Bestände, ohne sich neue zu erwerben. In der Politik herrschen viele kleine Dagobert Ducks, die ihren geerbten Geldspeicher nach Art von Verschwenderneffe Donald bewirtschaften. Bald wird der Speicher leer sein, und dann will es keiner gewesen sein.