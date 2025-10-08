- Geringe Leistung mit viel Verschleiß
Die Bundesregierung hat ihre Herbstprognose zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands vorgestellt. Auf den ersten Blick sieht es nach einer Verbesserung aus. Tatsächlich drohen in der Bundesrepublik aber französische Zustände.
„Entgegen dem typischen Erholungsmuster wird dieses Mal nicht die Außenwirtschaft Träger der wirtschaftlichen Erholung sein, sondern die Binnennachfrage, insbesondere der private und öffentliche Konsum sowie Investitionstätigkeit“, heißt es in der Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zur Herbstprognose der Bundesregierung. Und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche präzisiert: „Ein erheblicher Teil des Wachstums in den kommenden Jahren wird voraussichtlich aus hohen staatlichen Ausgaben - etwa dem Sondervermögen und den Verteidigungsinvestitionen - stammen. Doch selbst dieser Impuls entfaltet nur Wirkung, wenn Investitionen schnell umgesetzt werden. Dafür brauchen wir zügige Planungs- und Genehmigungsverfahren.“
So also sieht die vollmundig von der Pressestelle des Ministeriums verkündete „Belebung der Wirtschaft“ aus: ein mickriges Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts von 0,2 Prozent in diesem und 1,3 Prozent im kommenden Jahr, im Wesentlichen aufgrund fiskalpolitischer Impulse - vorausgesetzt es gelingt, „Planungs- und Genehmigungsverfahren“ abzuspecken. Was bisher kaum mehr als ein frommer Wunsch ist. Es scheint, Deutschland nähert sich dem französischen Wirtschaftsmodell an, in dem eine expansive Fiskalpolitik die Wirtschaft vorantreiben will, die gleichzeitig von einem fetten und invasiven Staat ausgebremst wird. Es ist, als ob man ein Auto mit fest angezogener Handbremse beschleunigen will.
