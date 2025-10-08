So also sieht die vollmundig von der Pressestelle des Ministeriums verkündete „Belebung der Wirtschaft“ aus: ein mickriges Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts von 0,2 Prozent in diesem und 1,3 Prozent im kommenden Jahr, im Wesentlichen aufgrund fiskalpolitischer Impulse - vorausgesetzt es gelingt, „Planungs- und Genehmigungsverfahren“ abzuspecken. Was bisher kaum mehr als ein frommer Wunsch ist. Es scheint, Deutschland nähert sich dem französischen Wirtschaftsmodell an, in dem eine expansive Fiskalpolitik die Wirtschaft vorantreiben will, die gleichzeitig von einem fetten und invasiven Staat ausgebremst wird. Es ist, als ob man ein Auto mit fest angezogener Handbremse beschleunigen will.