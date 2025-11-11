Ulrich Gräber hat als Maschinenbauingenieur und Betriebswirt seit 1974 in der Kernkraftbranche gearbeitet. Er war unteren anderem Technikvorstand der EnBW Kraftwerke AG und Deutschlandchef des französischen Nukleartechnikkonzerns Areva.

Der deutsche Umweltminister Carsten Schneider reist mit einer, wie er selbst sagt, „verkleinerten“ Delegation von 160 Personen zur Weltklimakonferenz nach Belém. Diese Aussage offenbart nicht zum ersten Mal, dass der Umweltminister mit der Realität und der Mathematik seine Probleme hat. Zum letzten Klimagipfel waren nur 100 Personen mitgereist.

Liest man dann noch die vollmundigen Ankündigungen des Umweltministers, kommen weitere Zweifel auf. Erstens an der Bedeutung und Wirkung der deutschen Klimapolitik und zweitens an der Glaubwürdigkeit der deutschen Klimapolitik. Deutschlands Beitrag zu den weltweiten CO2-Emissionen beträgt weniger als 2 Prozent, und Deutschland verzichtet mit der Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke auf jährlich 32 Terrawattstunden CO2-freier Stromerzeugung. Die Anzahl der deutschen Kohlekraftwerke, die 2035 abgeschaltet werden sollen, entspricht gerade mal der Anzahl der jährlichen in China gebauten Kohlekraftwerke.

Was kann Deutschland also in die Weltklimakonferenz einbringen, was als Beispiel für die Welt taugen könnte? Man findet es am Ende der offiziellen Erklärung des Umweltministers: „Deutschlands Beiträge zur Weltklimakonferenz sind darum neben vielen konkreten Initiativen auch Optimismus und Zuversicht.“ Immerhin.

Aber welche konkreten Initiativen kann der Umweltminister vorweisen, die er den Besuchern der Weltklimakonferenz als nachahmenswert empfehlen könnte? Etwa die Beendigung der Erzeugung CO2-freien Atomstroms? Das Ergebnis der Studie des Wirtschaftsingenieurs Jan Emblemsvåg von der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie in Trondheim kommt zu dem Ergebnis, dass Deutschland, wäre es bei der Kernenergie geblieben, 600 Milliarden Euro für den Irrweg Energiewende gespart hätte und dennoch mehr CO₂-freien Strom produzieren könnte als mit all seinen erneuerbaren Energien. Oder die schleichende Stilllegung eines über Jahrzehnte entstandenen hochentwickelten Transportnetzes und den Milliarden verschlingenden Neubau von Stromtrassen, über die fluktuierender Windkraftstrom vom Norden in den Süden Deutschlands transportiert werden soll?

Degrowth heißt das neue Zauberwort

Auch die sukzessive Stilllegung von großen Kraftwerken. deren Turbinen und Generatoren mit ihrer Massenträgheit Garanten für eine saubere und stabile Sinusschwingung der Frequenz im Netz sind, kann nicht empfohlen werden. Denn erneuerbare Stromerzeugungsanlagen wie Photovoltaik- oder Windkraftanlagen haben keinerlei Massenträgheit. Das bedeutet, dass diese nicht geeignet sind, Frequenzänderungen im Netz durch ihre Trägheit zu stabilisieren.

Erst recht ist das Ergebnis all dieser ideologisch getriebenen energiepolitischen „Initiativen“ nicht repräsentabel. Mit knapp 40 Cent/kWh hat die Energiewende dem Verbraucher den höchsten Strompreis in der EU beschert.

Zum Markenzeichen oder besser zur „Kernkompetenz“ dieser verfehlten deutschen Klimapolitik hat sich die Sprengung von Kühltürmen voll funktionsfähiger und noch an Jahren junger Kernkraftwerke entwickelt.

Eine empfehlenswerte Initiative wäre es gewesen, den Irrweg Energiewende endlich als gescheitert und nicht nachahmenswert zu bezeichnen, denn zu diesem Ergebnis kam im Juni dieses Jahres eine Befragung des Weltenergierates von 49 Mitgliedstaaten. Aber auch die derzeitige Bundesregierung lässt keinerlei Initiativen erkennen, um den Irrweg der atomfreien Energiewende endlich zu verlassen und zu den physikalischen und ökonomischen Grundlagen der Energieerzeugung und -versorgung zurückzukehren. Zunehmend kommt der Verdacht auf, dass die vom Weltklimarat für 2040 angestrebte Reduktion der Emissionen von 90 Prozent in Deutschland durch Deindustrialisierung erreicht werden soll. Es drängen sich geschichtliche Vergleiche auf: mit dem Morgenthau-Plan, der nach dem Zweiten Weltkrieg – zwar aus anderen Gründen – unter anderem die vollständige Deindustrialisierung Deutschlands zum Ziel hatte. Es scheint, wir schaffen das Ziel des Morgenthau-Planes dieses Mal auch ohne einen verlorenen Krieg, nur mit einem anderen Wording: Degrowth heißt das neue Zauberwort.

Klimaneutralität soll jetzt nicht erst 2050, sondern schon 2045 erreicht werden

Insbesondere bei den Grünen und Linken finden die Degrowth-Theorien vermehrt Anhänger. Der Irrglaube, dass mit Verzicht, Verteilung, weniger Wachstum und einer grundlegenden Veränderung unserer Lebensweise eine Dekarbonisierung der Wirtschaft erreicht werden kann, führt zu Problemen, die gerne verschwiegen oder heruntergespielt werden. Denn eine Schrumpfung oder Stagnation der Produktion wäre mit erheblichen negativen, sozialen und politischen Folgen verbunden und würde mit großer Wahrscheinlichkeit zu massiven Verteilungskonflikten führen.

Völlig verkannt wird, dass Investitionen in neue klimaschonende Technologien nur mit wirtschaftlichem Wachstum und nicht mit Degrowth möglich sind. Denn wer sollte in Phasen schrumpfender Gewinne und Steuereinnahmen in neue Technologien investieren? Man hatte die Hoffnung, dass nach dem Scheitern der Ampel-Regierung diese Degrowth-Fantasien der Vergangenheit angehören. Derzeit sieht es jedoch eher nach einer Beschleunigung der Prozesse aus, denn die Klimaneutralität soll jetzt nicht erst 2050, sondern schon 2045 erreicht werden, und zwar ohne eine grundlastfähige CO2-freie Stromerzeugung wie die der Kernkraft. Der bisherige Höhepunkt dieser Entwicklung ist das von „Fridays for Future“ initiierte Volksbegehren zur Änderung des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Aber auch unser Umweltminister will in Rio solche ambitionierten Ziele mittragen.

Sollen diese völlig unrealistischen Ziele der Klimaneutralität erreicht werden, dann voraussichtlich in Deutschland durch Deindustrialisierung und dem damit verbundenen Wohlstandsverlust. Der Abbau von Arbeitsplätzen und die Verlagerung von Industrieproduktion ins Ausland werden dann zur Tagesordnung gehören.

Was Deindustrialisierung bedeutet, sollten gerade wir Deutsche während der Wiedervereinigung noch in Erinnerung haben, als eine vom Sozialismus ruinierte und nicht mehr überlebensfähige Industrie stillgelegt wurde. Die östlichen Bundesländer hinken der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands, verbunden mit hoher Arbeitslosigkeit, auch noch nach 35 Jahren hinterher. Wo Herr Schneider bei dieser Sachlage seine Zuversicht und seinen Optimismus hernimmt, bleibt wohl sein Geheimnis.